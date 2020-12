KDY: do 18. prosince 2020

KDE: Holice

ZA KOLIK: dle Vašeho uvážení

Město Holice chce potěšit osamělé seniory i děti z chudších rodin a zároveň podpořit místní živnostníky v této nelehké době. Zapojit se může každý. Stačí nakoupit drobné dárky (kávu, čaj, čokoládu, hrníček, pastelky, hračku) v některém holickém obchodě, poté zabalte dárek do vánočního papíru, přidejte přání, dopis či obrázek pro radost a balíček označte, pro koho je vhodný zda pro ženu, muže či dítě. Dárky můžete nosit do 18. prosince do Kulturního domu města Holice, a to každý všední den od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin.