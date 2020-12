KDY: střed 16. 12.

KDE: Automatické mlýny Pardubice

ZA KOLIK: vstup zdarma

Předvánoční Mint Market se uskuteční ve středu 16. 12. v Pardubicích. Více než čtyřicet nezávislých prodejců autorského designu a módy čeká na návštěvníky od 10 do 17 hodin v areálu Automatických mlýnů. Vstup je bezbariérový a zdarma, domácí mazlíčci jsou vítáni. Na akci se budou dodržovat roztestupy i platná hygienická opatření. Co můžete nakoupit? Kabelky, boty, dětské oblečky, pánskou i dámskou módu, design okrasný i užitkový, doplňky do domácnosti a tisíce dalších drobných radostí.