KDY: od 3. 12.

KDE: Východočeská galerie, Východočeské muzeum

Východočeská galerie Pardubice dnes opět otevře pro veřejnost, i když v omezeném režimu. V jejích prostorách na pardubickém zámku můžete navštívit výstavu „Stanislav Diviš: Květy z ráje“. Cyklus obrazů je inspirován zářivými vitrážemi oken francouzských gotických katedrál.

Od soboty 5. 12. budou zpřístupněny nové výstavy v Domě U Jonáše „Atlas nových souhvězdí“ o současných podobách autorských knih a „Architekt Miroslav Řepa a jeho svět“, která byla připravena k jubileu tohoto významného pardubického rodáka. Otevřeno je od 10 do 18 hodin (kromě pondělí).

Východočeské muzeum v Pardubicích (sídlí na zámku) znovu zpřístupní velkou výstavu nazvanou Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea. Na nádvoří zámku návštěvníky potěší rozsvícený vánoční strom a obří historické vánoční pohlednice, jejichž součástí se sami mohou stát a fotografii pak poslat svým blízkým. Současně muzeum o adventních nedělích za příznivého počasí zpřístupní zámecké valy až do osmé hodiny večer.