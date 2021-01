KDY: kdykoliv

Šest výstav najdete na stránkách Východočeského muzea www.vcm.cz. Prostřednictvím jedné z nich dává nahlédnout do své sbírky hraček. Obsahuje 5300 předmětů, přičemž nejstarší je houpací kůň z roku 1870 a porcelánová panenka z 80. let 90. století. Začíná panenkami a pokojíčky, pokračuje auty, vláčky a traktory. Zvláštní část je věnovaná společenským hrám. Do minulosti krajského města se můžete vydat díky výstavě Pardubice budovatelské. Zavzpomínáte na první podobu Masarykova náměstí nebo legendární hotel Veselka. Můžete navštívit dokonce kadeřnictví ze 70. let a znovu se ocitnete u otevření slavného pardubického Prioru. Brzy budou opět aktuální také „jarní“ výstavy Pestrá krása velikonočních pohlednic a Příroda se probouzí. Naopak zavzpomínat na prosincové svátky můžete s Vánočním pozdravem z Pardubic. Syntetické vlákno v české módě přiblíží výstava Silon, perlon, dederon. Výstavy jsou přístupné z hlavní stránky muzea www.vcm.cz.