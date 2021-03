Divadlo pod širým nebem

KDY: od května 2021

KDE: Kunětická hora u Pardubic

Hraní uvnitř divadelních domů je zatím stále v nedohlednu, ale můžete si o víkendu udělat radost a vybrat si z inscenací, které Východočeské divadlo letos uvede pod širým nebem. V amfiteátru na vyhlídce hradu Kunětická hora se pardubičtí herci „zabydlí“ na delší dobu, než bývá zvykem, chtějí totiž divákům, ale i sami sobě, vynahradit covidovou pauzu. Hrát budou nejen v květnu a červnu, ale také částečně o prázdninách v červenci a v srpnu. V magickém prostoru Kunětické hory divadlo znovu uvede výpravnou pohádkovou inscenaci pro celou rodinu Tři veteráni, reprízy jsou naplánovány na 21., 22., 23., 28., 29. a 30. května a 11. a 12. června. Letošní novinka na Kunětické hoře potěší milovníky českých muzikálů, hrát se bude Noc na Karlštejně. Slavnostní premiéry by se měly uskutečnit o víkendu 26. a 27. června s následnými reprízami 1., 2. a 3. července. Vstupenky na vybraná plenérová představení jsou již v prodeji. Lze je zakoupit on-line z webových stránek divadla.

Tip pro Pardubické: Hokejové autokino

KDE: areál dostihového závodiště Pardubice

ZA KOLIK: 300 Kč za auto



Stejně jako základní část extraligy probíhá i hokejové play off bez přítomnosti diváků na stadionech. V Pardubicích si ale fanoušci mohou zápasy užít trochu netradičně. Jak se daří jejich týmu, mohou lidé sledovat v autokině na Pardubickém závodišti. Aktuální program najdou diváci na www.autokinopce.cz. Do autokina se vejde 120 aut, cena za jedno auto je 300 korun. Pořadatelé si ale připravili akci pro majitele permanentek, ti za vjezd zaplatí o 50 korun méně. Celý program podléhá platným hygienickým opatřením. Je nutné dodržovat dvoumetrový rozestup mezi auty, mít zavřená okna a vystupovat pouze se zakrytými ústy i nosem.

Tip pro Pardubické: Motorky, které dobyly svět

KDE: obchodní centrum Grand Pardubice



V obchodním centrum Grand v Pardubicích v současné době probíhá výstava ke 120. letům značky Indian, amerického výrobce motocyklů. Vynikající závodní cyklista George M. Hendee společně se šéfkonstruktérem Oscarem Herdstormem otevřeli v roce 1901 továrnu v centru Springfieldu ve Spojených státech amerických. Co svedlo oba průkopníky dohromady? V roce 1901 Hendee najal Oscara Hedstroma, aby sestrojil kolo s benzinovým pohonem, které mělo sloužit jako vedoucí vozidlo při cyklistických závodech. Stroj, který tato dvojice začala vyrábět, se ukázal jako výkonný a spolehlivý, a dal tak základ nové značce.

Neztrácejte hlavu a MLKparáda

KDY: 21. března

KDE: facebook Muzea loutkářských kultur (www.puppets.cz)

U příležitosti Světového dne loutkového divadla připravilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi mimořádnou výstavu s příznačným názvem Neztrácejte hlavu!, kterou v neděli 21. března 2021 doplní i online program zaměřený na loutky v hudebních klipech nazvaný MLKparáda. Výstavu umístěnou ve výloze v přízemí badatelského centra č. p. 62 v Chrudimi, kde jsou vystaveny hlavičky různých druhů loutek z muzejní sbírky od loutkářů a řezbářů, jako byli Jiří Trnka, Josef Strašek nebo Horro Siegel, si za současných opatření prohlédnou jen Chrudimští (k vidění bude do 6. 4. 2021). Výstavu doplní v neděli 21. března i online program na facebooku MLK zaměřený na loutky v hudebních klipech nazvaný MLKparáda, který mohou sledovat všichni, kdo jsou "on-line". Jako v každé správné hitparádě budou i zde návštěvníci moci hlasovat a vybrat tu nejúspěšnější píseň.

Jak na jarní vrkoč

KDE: www.cbmpolicka.cz

Městské muzeum a galerie Polička připravilo návod na jarní vrkoč, který vám krok za krokem ukáže, jak si lze vyrobit tuto krásnou lidovou dekoraci z materiálů, které máte doma nebo na zahradě. Nalaďte se na jarní vlnu už nyní a vneste si do interiéru trochu svěží atmosféry. Jaro je často vnímáno jako synonymum pro nové začátky. Po dlouhé, tmavé a chladné zimě, která láká hlavně k odpočinku, přichází období probouzení, růstu, svěžesti, radosti i chuti vyrazit do přírody a být aktivní. Jaké bude jarní počasí sice neovlivníte, ale můžete si kousek jara přinést k sobě domů. Pohrajete si s barevnými stuhami, vajíčky, papírovými dekoracemi, zelenými větvičkami nebo látkovými květinami a naaranžujete si zápich do vašeho oblíbeného hrníčku či květináče. Načerpáte díky tomu energii, dobijete si baterky a zlepšíte náladu v této nesnadné době. Jak na to? Podrobný fotonávod naleznete na webových nebo facebookových stránkách muzea.

Tip na knihu: Listopád

KDE: internetová knihkupectví

ZA KOLIK: cca 289 Kč

Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje. Její nový román je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení. Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě ji udržují jen dopisy. A taky naděje, že se nakonec přece jen shledají. Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny, která je odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, v níž se vychovávají nové komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho dne protnou, ale zcela jinak, než si obě představovaly a přály.

Tip pro zdraví: Šťáva proti únavě

Přestože vás jarní paprsky šimrají po tvářích, cítíte se unavení? Bylinkový receptář od Dionýze Dugase přináší mnoho rad, jak se cítit lépe a zlepšit svoje zdraví. Můžete si vyrobit například šťávu proti únavě. Jak na to? Odšťavníte stejné množství celeru, mrkve a rajčat a budete popíjet 2-3 krát denně šálek. Šťáva by vám měla pomoci zbavit se únavy dodáním velkého množství vitamínů a minerálů.

Poličské paměti z karantény

KDE: na e-mail zavoralova@muzeum.policka.org

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce se rozhodlo, že „zaměstná“ seniory. Vyzývá je, aby během karantény sepsali paměti a krátké vzpomínky. Nemusí být jen o zlých a přelomových časech, ale i o zajímavých zkušenostech, všedních radostech a každodenním životě. Výzva je určená pro místní seniory, ale platí i pro ty, kteří žijí v jiné části republiky a v Poličce prožili část života. Muzeum vybrané pasáže průběžně zveřejní a poté je nechá svázat do knihy. Texty psané na počítači, psacím stroji či rukou přijímá muzeum na e-mailu: zavoralova@muzeum.policka.org či poštou na adrese Centra Bohuslava Martinů. Zásilku je třeba označit heslem: Paměti z karantény.