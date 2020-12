KDY: 27. 11. od 16 hodin

KDE: web Univerzity Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Noc vědců se letos zaměří na téma Člověk a robot. Je robot kamarád nebo nepřítel? Pomocník nebo překážka? Jak robota vnímat? Do Noci vědců se v pátek zapojí Univerzita Pardubice, od 16 do 22 hodin připravila živý stream. Těšit se můžete na nabitý večerní program, kterým provede moderátor Pavel Cejnar. Připravena budou videa plná pokusů a poučení i ta, kde budou moci sledující nahlédnout do unikátních laboratoří. Ve speciálním nočním studiu se budou moci návštěvníci virtuálně potkat hned s několika vědci, kteří jim v krátkých rozhovorech přiblíží, na čem zrovna pracují a vysvětlí další zákonitosti vědy a techniky. Chybět nebude ani soutěž pro malé virtuální návštěvníky o speciální ceny Noci vědců. Pro detailní program, přenos i soutěž navštivte sociální sítě univerzity nebo speciální web Noc vědců. Účast na akci je zdarma.