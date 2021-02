KDY: do 17. února

KDE: kdekoliv

ZA KOLIK: startovné 100 Kč

Běhat můžete kdekoliv od 10. do 17. února. Trasy jsou: 500 a 1000 metrů; 3, 5 a 10 kilometrů. Startovné 100 korun zahrnuje medaili, startovní balíček, diplom, hru o ceny i startovní číslo, které vám přijde na e-mail. Pohybem podpoříte plzeňskou zoo. Aktivitu si změřte jakoukoliv aplikací nebo hodinkami a do 17. února do 23:59 hodin nahrajte výsledek. Ve čtvrtek 18. února budou vyhlášeny výsledky a odhalen výtěžek na Facebooku Rozběháme Česko. Více informací a přihlášky na www.myteporazime.cz.