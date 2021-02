KDE: internetová knihkupectví

V Nakladatelství AMU vyšla kniha herečky a režisérky Dagmar Bláhové s názvem Herectví a film, v níž autorka s humorem sobě vlastním provádí čtenáře teorií i praxí filmového herectví. Autorka čerpá z vlastních dlouholetých zkušeností z českého i zahraničního filmového prostředí. Čtivým způsobem zprostředkovává studentům herectví a režie i všem dalším zájemcům hlavní herecké školy i vlastní metody a poznatky z praxe. Text protkává citacemi významných osobností kinematografie. Věnuje se rozdílům mezi divadelním a filmovým herectvím, spolupráci herce s režisérem, přípravě na roli prostřednictvím vlastní metody „Pět pé“, kterou v knize představuje, a seznamuje čtenáře také s prostředím a nepsanými pravidly castingů.

Dagmar Bláhová po absolutoriu DAMU v roce 1971 hrála v několika filmech (…a pozdravuji vlaštovky, Hra o jablko a další) a vystupovala pohostinsky v divadlech malých forem (například Semafor, Ypsilonka či Husa na provázku). V roce 1980 se odstěhovala do Austrálie, kde účinkovala ve filmech, ale věnovala se i divadelnímu herectví a režii, mj. pro Sydney Opera House. Po návratu do Česka v roce 1997 začala učit na FAMU, později založila a 16 let vedla Intimní divadlo Bláhové Dáši, pro které přeložila do češtiny několik divadelních her převážně australských autorů.