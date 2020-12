/ROZHOVOR/ Futsalisté Chrudimi zvládli bitvu s finským mistrem Akaa Futsal a po výsledku 2:1 postoupili do hlavní fáze futsalové Ligy mistrů. Po postupu už je tak dělí „jen“ dva náročné kroky od účasti na závěrečném turnaji, kterého se zúčastní osm nejlepších týmů Evropy. Matěj Slováček věří, že jeho týmu se v letošní sezoně vysněná účast povede.

Dvě branky stačily. Chrudimští se prosadili jen dvakrát, jednu trefu vsítil Matěj Slováček (v bílém). | Foto: Iva Hošková

Byla to nakonec náročnější bitva, než jste očekávali před zápasem? Přece jen jste byli favorité…

Vůbec jsme nečekali, že to bude jednoduchý zápas. Věděli jsme, že Finové se prezentují silovým futsalem, mají spoustu urostlých hráčů a že budou silný protivník. Na druhou stranu jsme chtěli využít jejich slabinu, protože čím jsou hráči velcí a silní, tak nejsou tolik rychlí a toho se nám dařilo využívat. Bohužel jsme to vícekrát nedotáhli do lepší koncovky a neodskočili na výraznější brankový rozdíl. Trenér nás perfektně připravil na jejich hraní s brankářem v poli a my jim z toho prakticky dali dva góly. Oni měli víceméně jedinou střelu na bránu, ze které se dostali do hry, a v závěru už byla každá střela ošemetná. Znervózněli jsme, konec byl hektičtější, než bychom si přáli.