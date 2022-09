"Diváci se během covidu přesunuli do online režimu, což nás mrzí. Bohužel už nechodí přímo sem. Snažíme se dělat všemožné podpůrné akce, ale zatím se nám moc nedaří ty lidi sem dostat," říká pro Deník manažer turnaje David Novák.



Jak zatím hodnotíte osmý ročník Moneta Pardubice Open.

Hodnotím to celkově pozitivně. Trochu nás potrápilo počasí v první části týdne, ale s tím jsme se vypořádali. Od druhé poloviny je už hezké počasí a můžeme vidět hezký tenis. V neděli to pak vyvrcholí finálovým střetnutí.

Není pro vás každoročním strašákem počasí v tomto období?

Polovinu ročníků jsme dělali v červnu, a to počasí bylo podobné. Asi máme na to smůlu a déšť přitahujeme (smích).

Poptávka po dívkách je veliká

Máte nějakou roli ve výběru tenistů, kteří sem přijedou?

Tenisté mají kalendář turnajů, který si dělají sami. Oni vlastně mají možnost si vybrat pět turnajů během týdne a určují si priority. Týden před začátkem nám oznámí, zda sem chtějí přijet. Vzhledem k tomu, že pořádáme už osmý ročník a snažíme se to dělat kvalitněji, než je běžné v tomto levelu turnajů, tak ten zájem o účast je poměrně veliký. Jezdí k nám rádi, což dokazuje i to, že jsme měli plnou kvalifikaci.

Spolupracujete nějak s pořadateli Pardubické juniorky?

Je to úplně jiný druh turnaje. My jsme profesionální turnaj, vyloženě mužů. Tam je veliký rozdíl. My tady však máme každoročně vítěze Pardubické juniorky, což je asi to největší spojení.

Neplánujete pořádat i turnaje žen?

Je po tom veliká poptávka. Je to dané i tím, že jako Česká republika máme velmi úspěšné dívky. Uvažujeme nad tím, ale je to o financích. Především v této těžké době. Poptávka po tom však sílí, tak uvidíme, ale nic neslibuji (úsměv).

Covid zatápěl všem pořadatelům. Jak jste se vypořádali s tímto problémem?

Bylo to velmi náročné. Museli jsme přesunout termín z června na září, jelikož byly veliké restrikce. I tak ale dva ročníky byly náročné jak pro nás jako pořadatele, tak i pro diváky či hráče. Museli jsme neustále měřit teploty a testovat. Aktuálně nás těší, že už nemáme žádné povinnosti a můžeme si užívat kvalitní tenis bez restrikcí a s diváky.

Z turnaje musel odstoupit Michael Vrbenský, což byl první nasazený hráč turnaje. Zaskočila vás tahle zpráva?

Bylo to pro nás velmi nepříjemné. Bohužel nám zavolal, že má vysoké horečky. To se ale někdy stane.

Kde vidíte jiné favority?

Určitě Andrew Paulson je velikým favoritem. Určitě ale vidím obrovský potenciál i v Hynkovi Bartoňovi, který letos vyhrál Pardubickou juniorku. Mně se hodně líbí jeho styl tenisu. Většinou ti vítězové Juniorky vypadávali v prvním kole, ale Bartoň rozhodně může útočit na titul. Ještě musím zmínit Jakuba Menšíka, který je také obrovským příslibem pro český tenis. Oba by mohli pomýšlet na nejvyšší příčky.

Jaká jména už prošla vaším turnajem?

Nejznámější jméno je určitě Lukáš Rosol. To byl určitě obrovský přínos pro nás, že tady hrál. Přidalo nám to na popularitě. Měli jsme díky tomu i velikou návštěvnost. Dále Denis Novák či slovenský tenista Molčan.

Splácíme dluh tenisu

Obrovským trendem je streamování zápasů a váš turnaj není výjimkou. Je to výhoda, že můžete dostat kvalitní tenis do obýváků?

Na jednu stranu jsme samozřejmě rádi, ale obecně společnost pohodlní. Diváci se během covidu přesunuli do online režimu, což nás mrzí, že nechodí přímo sem. Snažíme se dělat všemožné podpůrné akce, ale zatím se nám moc nedaří ty lidi sem dostat.

Jakou očekáváte návštěvnost na finále?

Doufáme, že přijdou lidi, ale určitě si netroufáme naplnit centrální dvorec tak, jak je to na Pardubické juniorce. Je to dané i tím, že Juniorka oslavila pětadevadesáté narozeniny a chodí především starší generace, která je už naučená. Ta tradice toho turnaje je obrovská. Tím, že my máme osmý ročník, tak se do podvědomí musíme teprve dostat. Pro nás bylo výborné, když tu byl Lukáš Rosol, to jméno přitáhlo diváky.

Letos je šance, že by se čeští tenisté mohli probojovat do finále. Nemohlo by to přivést více diváků?

Určitě by to byl obrovský bonus. Věřím, že kluci určitě postoupí a byl bych opravdu rád, kdyby se podařilo, aby ve finále byl některý z nich.

Proč jste se s manželkou vrhli do pořádání tohoto turnaje?

My s manželkou jsme oba z tenisového prostředí. Já konkrétně jsem tento okruh hrál a manželka hrála a studovala v Americe. Měli jsme k tomu vždy blízko a bereme to jako splacení dluhu. Chceme mladým hráčům otevírat dveře do světového tenisu. Jsme rádi, že ti hráči nemusí jezdit daleko a mohou hrát tady kvalitní tenis.

Jak to máte v této těžké době s financováním turnaje?

Město, kraj a tenisový svaz jsou vlastně naši hlavní partneři. Bez nich by to nešlo a ani bychom to nechtěli pořádat. Pořádáme i turnaj právě pro partnery. Moc si jich vážíme, že nám neustále pomáhají, jelikož ten odliv po covidu byl pořádný.

