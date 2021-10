Výsledky všech atletů s licencí poputují do světového žebříčku. Celý závod se nesl v poklidném a přátelském duchu. Pro závodníky na stupních vítězů byly připraveny krásné pamětní medaile, diplomy a pro vítěze i květina a dárek. Akce je tradičně velmi vysoko hodnocena nejen sportovci a organizátory, ale i významnými osobnostmi sportovního, společenského a kulturního života.

Překonáno bylo ale také mnoho osobních rekordů a některé skvělé výkony jistě stojí za zmínku. Tři zlaté medaile si z Pardubic do Ostravy odvážela Miroslava Obrová. Ta překonala soupeřky ve všech vypsaných vrhačských disciplínách – vrhu koulí, hodu diskem i oštěpem. Za 19,39 m v hodu diskem získala například skvělých 805 bodů. Krásných 18 metrů v hodu kuželkou, což je výkon hodný paralympiády, předvedla Anna Muziková ze Sportovního klubu při Jedličkově ústavu Praha.

Sportovci všech výkonnostních kategorií, včetně těch mládežnických, soutěžili na mítinku v osmi disciplínách. Dohromady nastoupili téměř ve dvou stovkách jednotlivých startů. Nejvíce obsazenou disciplínou na dráze byl běh na 100 metrů v poli to pak byly především vrhačské disciplíny. Díky různým skupinám a druhům postižení pořadatelé následně provedli 37 slavnostních vyhlášení.

Sedmý ročník atletického mítinku Pardubické Bez Bariér Open přilákal 107 přihlášených závodníků, mezi nimiž byli vedle českých reprezentantů i čtyři účastníci Letních paralympijských her v Tokiu, jmenovitě bronzová medailistka ve vrhu koulí Anna Luxová, finalistka soutěže koulařek Eva Datinská, sedmý nejlepší kuželkář z paralympiády Michal Enge a slovenský diskař a koulař Dušan Laczkó.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.