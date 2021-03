Zatím je v ní totiž odehráno pouze šest z devíti plánovaných utkání a ani nejbližší výhled není optimistický. Královští sokoli z Hradce Králové se v nadstavbě zatím nepředstavili ani jednou. Dva zápasy (Olomoucko, Děčín) jim byly přeloženy poté, co se v jejich kabině objevily pozitivní testy na koronavirus, a když už byli v pondělí připraveni nastoupit alespoň v nekompletním složení v Ústí nad Labem, tak se do zdravotních potíží pro změnu dostal kádr Slunety. Takže i tohle dohrávané střetnutí muselo být odloženo a podle potvrzených informací stihne stejný osud rovněž zápas ústeckých basketbalistů ve Svitavách, který se měl hrát tuto středu od 17 hodin.

To už bude čtvrtý zrušený duel a připomeňme, že desetikolový program nadstavby je napěchován převážně do systému středa - sobota a měl by být dohrán do 3. dubna.