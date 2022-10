V první lize mužů si Vividbooks připsal už čtvrtou porážku v řadě. Po nadějném startu do soutěže se družstvu přestalo dařit a také v Brně to nebylo lepší. Nepomohla ani účast Matěje Burdy, Adama Lukeše a Matěje Vrábela z kádru Beksy.

Domácí utkání rozhodli už v první půli a náskok si pohlídali až do konce utkáni, ačkoli se Burda s Lukešem po přestávce přece jen rozstříleli, ale bylo pozdě. Ve stejné soutěži žen si hráčky Studánky mohly v Praze polepšit, jen zůstalo jen u poviinné výhry nad posledním USK B. V neděli (bez Brožové) byl výkon pardubického celku zklamáním a prostřední čtvrtiny byly střeleckým kolapsem. V tabulkách jsou oba pardubické týmy na šestých místech.

První dvě výhry a také první dvě porážky. To je bilance vystoupení BVK Holice a Tesly Pardubice v šestém kole druhé ligy mužů. Velkou radost musí mít v Holicích. Svěřenci Pavla Welsche přehráli na Královce CZ Academy, tým který složil holický odchovanec a někdejší hráč NBA a český exreprezentant Jiří Welsch s nedávným svitavským trenérem Pivodou z hráčů juniorského věku. Tesla jela do naší metropole v roli neporaženého týmu. Hodně mrzí porážka na Žižkově, kde se oba týmy přetahovaly až do závěrečných vteřin se šťastným koncem pro domácí. V tabulce B skupiny druhé ligy je Tesla třetí, Holice jsou deváté.

V extralize kadetů U17 si svěřenci Dušana Panduly snadno poradili s Vysočinou a brněnskými Tygry První místo v tabulce D skupiny žákovské ligy U14 patří chlapcům BK Vividbooks. Spokojenost po víkendu panuje i na Studánce díky úspěchům kadetek U17 ve skupině B celostátní ligy a mladším žákyním U14 ve skupině D žákovské ligy.

1. liga mužů: Basket Brno U23 – BK Vividbooks 74:64 (40:28), Burda 17, Lukeš, J. Novák po 14, T. Novák, Dvořák po 6, Vrábel 4, Mikuláš 3.

1. liga žen: USK Praha B – BK Studánka 53:66 (24:27), Brožová 25, Hrubá 13, Vlachová 10, Tabačková, Kusá po 6, Vojtová, Rohlenová, Medová po 2. HB Aritma Praha – BK Studánka 58:44 (32:21), Tabačková, Vojtová, Kusá po 9, Vlachová 7, Medová, Hrubá po 4, Rohlenová 2.

2. liga mužů: Sokol pražský – Tesla Pardubice 83:72 (47:34), Roub 24, Nalevanko 12, Suchomel 10, Provazník 9, Večeřa, Němec po 7, Čejka 6. Sokol Vyšehrad – BVK Holice 76:83 (36:50), Žaba 29, Rolenc 20, Drahoš 9, Vlček 7, Trojan, Bartheldi, Ulrych po 6. CZ Academy – BVK Holice 70:77 (44:39), Žaba 23, Ulrych 19, Bartheldi 13, Rolenc 12, Vlček 8, Drahoš 2. Sokol Žižkov – Tesla Pardubice 83:82 (40:39), Roub 32, Němec 22, Večeřa 11, Nalevanko 9, Čejka 8, Jirsa 2.

Extraliga kadetů U17: BK Vividbooks – BC Vysočina 107:55 (52:24), Soldán 24, Krejčík 14, Stejskal, Kolík po 14, Simonides 11, Provazník 10, Kubánek 7, Kněžour, Lejsek po 5, Adamec 2, Zajíček 1. BK Vividbooks – Tyhři Brno 93:43 (48:21), Soldán 32, Kolík 15, Zajíček, Kubánek po 13, Kněžour 7, Provazník, Lejsek po 4, Stejskal 3, Krejčík 2.

Nadregionální liga kadetů U17: SŠB Pardubice – Adfors Litomyšl 44:61 (23:22), Moravec 11, Doležal, Branda po 7.

Celostátní liga kadetek U17: BK Studánka – BK Sojky Pelhřimov 81:62 (30:29), Mikulášová 21, Metyšová 19, Zvolánková 14. BK Studánka – BC Benešov 73:48 (38:26), Horná 16, Metyšová 14, Mikulášová 13.

Liga mladších žáků U14: BA Nymburk – BK Vividbooks 54:57 (26:30), Horák 26, Motl 8, Pokorný 7. BK Vividbooks – BA Nymburk 83:53 (43:20), Hemerka 26, Paulíček 12, Horák 11.

Liga mladších žákyň U14: BK Vlčice Žďár nad Sáz. - BK Studánka 47:49 (22:23), Matějková 13, Ciprová 8, Janovská, Váňová po 6. BA Sparta Praha – BK Studánka 27:59 (10:27), Matějková 12, Váňová 9, Šimůnková 8.