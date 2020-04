Za účasti osmi klubů Kooperativa NBL včetně Pardubic a Hradce Králové se rozjelo dění pod bezednými koši. Podmínkou startu soutěže Shoot out bylo dodržení všech nařízeních nouzového stavu. Jedná se o čistě střeleckou soutěž.

V šesti kolech se střetne vždy osmička hráčů, po jednom z každého klubu, kdy každý bude střílet ve své hale. Soutěžící absolvují tři různé disciplíny: třicetivteřinovou palbu z čáry trestného hodu s jedním bodem za každou trefu, poté minutovou trojkovou smršť s košem za tři body a nakonec přijde pět hodů z poloviny hřiště s hodnotou pěti bodů za trefu. Po všech třech disciplínách se body každému střelci sečtou a po všech šesti soutěžních kolech osm nejlepších borců postoupí do finále. Hráčům se body zároveň budou sčítat do týmového rankingu a čtyři nejlepší pak postoupí do finále týmů.

Ve středu bylo na programu úvodní dějství. Nejpřesnější ruku měl Štěpán Svoboda (NH Ostrava). Peter Sedmák (Hradec Králové) skončil pátý a pardubický Michal Svoboda na osmé příčce. Pokračovat se bude v pravidelném rytmu sobotních a středečních večerů.