Poslední výhra svitavských basketbalistů se datuje do 27. února, kdy přehráli Ostravu. Před karanténou padli právě se svým středečním soupeřem a s Děčínem, po návratu z izolace nestačili na Slunetu. Tím pádem se jejich plány na prvenství ve spodní nadstavbové šestce zákonitě rychle drolí.

Skupina A2

Středa, 18.00: BK Olomoucko (11. místo, 8/21) - Dekstone Tuři Svitavy (10. místo, 10/16).

Zajistit si účast v předkole play off. To je pro Svitavy velice skromný cíl, jenže vzhledem k jejich současným výsledkům není ani tohle minimum stoprocentně jisté. Aby bylo, k tomu stačí „maličkost“. Vyhrát na prostějovské palubovce nad Olomouckem, potom by je Hanáci nemohli předstihnout. Vzpomínky na kolaps z domácího měření sil s tímto soupeřem ale varují, že tento úkol není snadný.

„Naše výhra by určila definitivní čtveřici týmů pro předkolo play off. A my ho rozhodně nechceme hrát z nejméně výhodné pozice. Po několika nevydařených výkonech je čas zabrat a ukázat, že na hřišti umíme zabojovat a porvat se o dobrý výsledek,“ burcuje tým asistent trenéra Martin Novák. Až na nemocného Hlobila by Tuři měli hrát v kompletní sestavě.