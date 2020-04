Hned osmička ligových klubů nominovala po šesti svých borcích do atraktivního „Kooperativa NBL Shoot outu“, soutěže, jaká tu ještě nebyla. Soutěže, která může být premiérou i derniérou zároveň, protože podobně neuvěřitelné okolnosti, jako ty letošní, už se snad v dohledném věku opakovat nebudou. A jen tak mimochodem - nejlepší ze 48 závodníků si odnese prize money 30 tisíc korun, druhý sebere z kurtu 20 tisíc a bronzový medailista 10 tisíc.

Veškeré výkony se navíc budou sčítat i do týmového rankingu a vše vyvrcholí individuálním i týmovým finálovým kolem. Když se přidá i charitativní linka, sázení na výkony účastníků u Tipsportu a možnost vše sledovat v živém přenosu doplněném speciálním studiem na TVCOM.cz či na facebookovém profilu NBL, jde už při řadě zajímavých ligových jmen o soutěž se vším všudy. Začíná se už ve středu úderem 17:30 a pokračovat se bude v pravidelném rytmu sobotních a středečních večerů.

„Je to fajn nápad a já se chtěl nejen zúčastnit, ale taky něco vyhrát. Odměny jsou zajímavé, líbí se mi to a jsem jedině pro, že se bude něco dít, takže se těším moc,“ svrbí už ruce kolínského křídelníka Martina Koláře, který přiznal, že už měsíc trvající ligové ticho je pro něj jako sportovce navyklého na pravidelnou zátěž velký nezvyk.

I když měl tušení, že NBL nějakou soutěž připraví, se zvoleným střeleckým formátem nepočítal. Trochu si jej tedy nyní představme.

Shoot out je čistě střeleckou soutěží. V šesti základních kolech se utká vždy osmička hráčů, po jednom z každého klubu, kdy každý bude střílet ve své, případně ve vypůjčené hale, což se týká například hráčů Opavy, kteří budou pálit v ostravském Tatranu. Soutěžící postupně absolvují tři různé disciplíny – 30vteřinovou palbu z čáry trestného hodu s 1 bodem za každou trefu, poté minutovou trojkovou smršť s košem za 3 body (v obou případech se servisem jednoho podavače míčů) a nakonec přijde pět hodů z poloviny hřiště s hodnotou 5 bodů za trefu. Po všech třech disciplínách se body každému střelci sečtou a po všech šesti soutěžních kolech 8 nejlepších snajprů (bez ohledu na týmovou příslušnost) postoupí do finálového dějství. Hráčům z jednoho týmu se body zároveň budou sčítat do týmového rankingu a čtyři nejlepší celky pak postoupí do finálového kola týmů, kam už každý klub nominuje jen dva své střelce. Až do uvolnění restrikcí budou hráči ke střelbě nastupovat v rouškách.

Vítězná sestava z týmového finále získá pro svůj klub jeden automobil Hyundai nad rámec stanoveného počtu pro příští sezonu, druhý celek vyhraje inzerci v hodnotě 30.000 korun nad rámec klubového limitu a ještě třetí celek si vystřílí extra inzerci v hodnotě 15.000 korun.

Zajímavý je dobročinný rozměr soutěže, kdy před každým kolem si jednotliví zúčastnění hráči tipnou svůj bodový výsledek, a kdo bude nejblíž, získá pro svůj klub od České basketbalové federace 10.000 korun v základních kolech a dokonce 20.000 v kolech finálových. Tuto částku pak klub může použít ve svém okolí na jakýkoli charitativní projekt bojující s epidemií koronaviru.

Průběžnou situaci a již dokončené výkony budou fanoušci sledovat a porovnávat na speciální podstránce ligového webu NBL.cz, ohlasy a zpravodajství budou jako obvykle i na facebookovém profilu ligy a samozřejmě na jejím hlavním webu.

V prvním středečním dějství se vedle Martina Koláře zapojí následující sedmička borců: Štěpán Svoboda z Ostravy, Peter Sedmák z Hradce Králové, David Žikla z Děčína, Jan Křivánek z USK Praha, Michal Svoboda z Pardubic, Ladislav Pecka z Ústí nad Labem a Martin Gniadek z Opavy.

Poslední jmenovaný prý dostal soutěž stejně jako kolegové příkazem od trenéra Slezanů Petra Czudka. A dopředu avizuje, že neví, co od sebe čekat. Zejména po téměř měsíci bez míče v ruce.

„Neodvažuju se tak ani odhadnout, jak bych mohl dopadnout. Střelba na čas není moje doména a hlavně nevím, jak na tom po té dlouhé pauze budu. Už určitě nestihnu nic natrénovat a bude to hodně „na falešku“. Jisté je, že po mně nebude laťka nastavená vysoko,“ usmál se Martin Gniadek.

„Myslím, že většina kluků na tom bude stejně. Osobně si moc neumím představit, že bych poslední týdny lítal někde venku s rouškou. Mně dělá problém v tom i chodit. A i kdyby poslední dny někdo chodil střílet ven, tak tam je to stejně jiné než v hale,“ dodává na adresu například Martina Koláře, který si během posledního měsíce stihl jen doma trochu zaposilovat, občas si zaběhat venku a až posledních pár dní si na venkovní koš konečně i zastřílet. „Jsem zvědavý, jaké to bude poprvé v hale, zvlášť když budu mít jedinou šanci ukázat, co umím.“

Kolář doufá, že v Shoot outu jak z čáry trestného hodu (25 procent), tak z trojkového oblouku (21) nepotvrdí svou bilanci z letošní sezony. „Budu se snažit na všech pozicích získat slušné body. Nejvíc si věřím asi na trojky, ale těžko teď odhadovat.“

I soupeř Gniadek by nejraději těžil body z trojek. „U mě ale ta střelba na čas opravdu není silná stránka, to spíš spoluhráč Luděk Jurečka by mohl uspět,“ usmívá se power forward se sezonní úspěšností trojek 41 procent a trestných hodů 71 procent.

Kvalitní tréninkový střelec Kolář je v přípravě schopen zvládnout i více než 30 šestek v řadě a také kolem dvaceti trojek. „Jenže zápas a trénink, kde dávám hodně, to je něco jiného a mně se formu z tréninku nedaří do utkání přetavit,“ přiznává 22leté křídlo, jehož tip na osobní součet v Shoot outu je 27 bodů. „Ideální by bylo dostat se přes deset tref z trojek i šestek a něco trefit i z půlky, protože jedna trefa za pět bodů bude mít podobně jako trojky velkou váhu. V tréninku někdy dám i dvě tři za sebou, tak bych jednu proměnit mohl. Oproti běžné zápasové střelbě je ale velký rozdíl střílet na čas, protože tam chybí ten rituál, pořádné vydechnutí. Tady bude klíčové mít hlavně co nejvíc odházených pokusů,“ plánuje kolínský Medvěd.

Zkušenější protivník z Opavy je v tréninku schopen proměnit přes dvacet trestných hodů za sebou a zhruba 15 trojek. „A z půlky to bývá hodně o náhodě. V Opavě to pokoušíme před každým zápasem, ale tuhle sezonu se mi moc nedařilo, takže bych byl rád i za jeden zásah. Teď navíc budeme střílet na ostravském Tatranu, a i když jsem odchovancem NH, tak už jsem tam šest let netrénoval, takže i to bude hrát proti,“ obává se Martin Gniadek.

Pořadí střelců pro 1. kolo

1. Martin Kolář – BC GEOSAN Kolín

2. Štěpán Svoboda – NH Ostrava

3. Peter Sedmák – Kingspan Sokol Hradec Králové

4. David Žikla – BK ARMEX Děčín

5. Jan Křivánek – USK Praha

6. Michal Svoboda – BK JIP Pardubice

7. Ladislav Pecka – SLUNETA Ústí nad Labem

8. Martin Gniadek – BK Opava

Za Pardubice ještě nastoupí: Tomáš Vyoral, Prokop Slanina, Kamil Švrdlík, David Škranc a Josef Potoček.