Obrovská senzace a podle papírových předpokladů. Tak by se ve stručnosti dali popsat vítězové nejstaršího turnaje tenisové mládeže v Evropě. Pardubickou juniorky ovládli Sára Bejlek a Martin Krumich.

BEJLEK – HAVLÍČKOVÁ 7:5, 6:0

V prvním setu byla k vidění velká bitva. Bejlek vtrhla do utkání jako divoká voda. Potom se ale její stroj zastavil.

„Soupeřku znám moc dobře, hrály jsme tady spolu debla. Věděla jsem, že se to může v nějakém momentu zvrtnout. Naštěstí jsem dokázala uhrát důležitější momenty, v době, kdy jsem potřebovala,“ ohlédla se za první sadou Bejlek.

Utkání se poprvé lámalo za stavu 6:5 pro Bejlek, když při podání Havlíčkové zahrála prasátko na 40:30 a vzápětí si její soupeřka stěžovala na míček v autu. Druhý set se vyvíjel podobně, s tím rozdílem, že si Bejlek udržela ve třetí hře své podání, i když ztrácela. A psychicky nalomenou protihráčku dorazila.

KRUMICH – DONALD 3:6, 6:0, 6:3

S nadsázkou se dá povědět, že loňský finalista Martin Krumich zvítězil na dvou površích. Za stavu 3:2 a 4:0 ve třetím setu zaplavila kurty Pod Zámkem dvacetiminutová bouřka. Verdikt hlavního rozhodčího byl jasný: Nebudeme čekat dvě hodiny na vysušení, dohraje se v hale.

První set ale překvapivě ovládl český tenista s netradičním jménem Matthew, William Donald. Hrál přesněji a byl trpělivější než jeho soupeř. Krumich, který přijel do Pardubic s jediným cílem, se zkoncentroval a ve druhé sadě exceloval. Klíčový okamžik rozhodujícího setu přišel ve čtvrtém gamu. Dílo Krumich načal na antuce a dokončil v hale. Vzápětí uloupený servis potvrdil svým. Potom už jen stačilo počkat na své další podání.

Nenasazená, zatejpovaná, přesto vítězná

Příběh dívky, která si prožila na Pardubické juniorce pohádku. Sára Bejlek z TK Agrofert Prostějov je ročník narození 2006. A už ve čtrnácti vyhrála mistrovství České republiky staršího dorostu, což je podtitulek Pardubické juniorky. Sečteno, podtrženo, kdyby si letos neposadila na hlavu vítěznou korunu, mohla by v Pardubicích startovat ještě čtyřikrát.

„To je neskutečné. Přišlo to hodně brzo. Když se ale ta příležitost naskytla, tak pro ji nevyužít. Jsem nesmírně šťastná,“ svěřila se po vítězném míčku Sára Bejlek.

Pardubickou juniorku letos vyhrála nenasazená hráčka, která musela absolvovat plnou porci šesti zápasů a také všechny v deblu. To už na tomto turnaji dlouho nebylo. Navíc 93. ročník byl nejlépe obsazeným za iks let.

„Svoje účinkování musím hodnotit velmi pozitivně. Před turnajem jsem měla velké trable. Ještě minulý čtvrtek jsem vůbec nemohla ohnout koleno. Celý turnaj jsem odehrála zatejpovaná,“ poodhalila své problémy.

Sára Bejlek se stala zaslouženou mistryní republiky. Vždyť sama vyluxovala horní pavouk tabulky, včetně Brendy Fruhvirtové a Nikoly Bartůňkové.

„V prvním kole jsem se trápila kvůli tomu zranění. Velkou vzpruhou pro mě bylo vítězství nad Brendou ve čtvrtfinále. To mi dodalo obrovské svědomí, že už mohu porazit kohokoli. Na semifinále s Nikolou jsem si hodně věřila. A po jejím skalpu se to pro finále ještě umocnilo,“ podotkla Bejlek.

Zaujala ještě jednou věcí. Na kurtu ji nic nerozhodilo.

„Jsem ráda za to, jaké mám klidné nervy. To se může do další kariéry hodit. A snažím se být stále pozitivní,“ řekla.

Ta se zařadila po bok budoucích hvězd světového tenisu. Namátkou: Navrátilová, Mandlíková, Kvitová.

„Raději jsem se na ten seznam vítězek nekoukala. Nechtěla jsem to zakřiknout,“ dodala Bejlek.