Oba jezdci Orion Moto Racing Group zajeli na svojí stabilní úrovni. Martin Michek se s nástrahami 348 měřených kilometrů vypořádal báječně, v cíli byl jako patnáctý nejrychlejší a dokonce stlačil svoji ztrátu na vítězného Španěla Barredu pod deset minut. Tedy na trati, po dojezdu však inkasoval minutovou penalizaci za překročení rychlostního limitu, takže nakonec se ve výsledkové listině objevilo u jeho jména + 10:28 min. I tak to ovšem je bezvadný počin.

„Nedobrzdil jsem ve speciálce. Bylo to kvůli kamenu, místo brzdění jsem musel přidat, abych ho přeskočil a nespadl,“ vysvětlil Michek, kde došlo k problematickému momentu. V celkové klasifikaci si o příčku pohoršil a nyní je osmnáctý. Se svým výkonem však byl po dojezdu spokojen. „Je to bomba. S penalizací jsem přes deset minut, ale etapu jsem si užil. Byly tam duny, které jsme rovnou skákali. To bylo moc hezké. Byla to rychlá, fyzicky náročná, ale krásná etapa,“ řekl jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Tak jako skoro každý den se znovu měnilo jméno lídra, do čela se posunul australský obhájce primátu Price. Mezi motocyklisty je to ovšem pořádná přetahovaná, nejlepší sedmička je naskládána jen v rozmezí sedmi minut.

Ani Milan Engel se nevyhnul časové penalizaci, který mu pohoršila výsledný etapový čas o minutu a v denní výsledkové listině se tak nachází na 29. místě, přičemž na nejrychlejšího muže šesté etapy ztratil více než 37 minut. V průběžném pořadí si nadále udržuje pěkné umístění v polovině třetí desítky. „Nastavil jsem si svoje tempo, ale v těch dunách jsem docela ztrácel. Nedařilo se mi je projíždět rychle,“ mrzelo ho.

Šestá etapa byla oproti původnímu itineráři o sto kilometrů zkrácena a pořadatelé rovněž posunuli čas startu, neboť čtvrteční díl rallye označený termíny „peklo“ či „masakr“ si na startovním poli přece jen vybral svoji daň. „To stokilometrové zkrácení jsme myslím všichni uvítali, protože jsme byli z té předešlé etapy dost unaveni. A dnes to bylo také dost obtížné,“ přidal svoje postřehy Engel.

Pořadí závodníků týmů Orion Moto Racing Group po šesti odjetých etapách: 18. Martin Michek 24:57:05, 26. Milan Engel 26:28:26.

Oba jezdci si v letošním ročníku počínají výborně. Michek dokonce drží parádní bilanci: V každé dosavadní etapě se umístil v první dvacítce pořadí a často tak konkuroval i závodníkům jedoucím na továrních motorkách. „Nečekal jsem, že budu zajíždět takové výsledky. Loni to bylo o dost snazší, protože hodně jezdců ze špičky etapy nedokončovalo a ze závodu vypadlo. Tentokrát se zatím téměř všichni drží, takže konkurence je obrovská. O to víc si těch umístění vážím,“ řekl Michek. „Celkově jsem zatím spokojený, ale ta těžší půlka nás teprve čeká. Určitě ještě přijde nějaké překvapení. Já bych se rád výsledkově posunul mezi nejlepších dvacet, ale bude to oříšek,“ doplnil kolegu Engel.

Jejich výkony v Saúdské Arábii si pochvaluje i šéf týmu Ervín Krajčovič. „Martin zajel absolutně skvělou etapu. Viděli jsme, jak srovnatelně bojoval s tou absolutní špičkou. Ještě asi nikdy jsme nebyli v každé etapě od začátku v TOP 20. Vždy tam byl nějaký etapový výpadek. Letos jsme každou etapu mezi těmi nejlepšími. Kluci makají na sto procent,“ prohlásil Krajčovič.

V sobotu je na Dakaru volný den, v neděli čeká na účastníky 737 kilometru do města Sakaka, měřených z toho bude 471.

Ovšem termín volný den je potřeba brát se značnou rezervou a ve velkých uvozovkách. Jezdci si samozřejmě po šesti náročných dnech alespoň trochu odpočinou a pokusí se alespoň trochu občerstvit svoje síly, kdo si však rozhodně neodpočine, to jsou mechanici a členové servisního týmu. Těm během soboty nastane pořádná řehole, protože závodní stroje pochopitelně dostaly během předcházejících stovek kilometrů soutěže mimořádně zabrat.

„Čeká nás velká prohlídka motorek. Bude se měnit vše, co je povolené. Je potřeba dát techniku do co možná nejlepšího stavu. A budeme se také takticky připravovat na maratonskou etapu,“ dodal Krajčovič. Ta spočívá v tom, že po nedělním dojezdu nebudou v cíli na závodníky čekat doprovodné týmy. Na pondělní trať potom vyrazí bez jejich pomoci. (rh, mrg)