Zaskvěla se přitom Eliška Šedová, která na svoji stranu získala všechny svoje dvouhry a pomohla navíc ke dvěma výhrám v deblech. Uspěla na sto procent!

Co se týče ostatních týmů, tak to kdovíjaká výsledková sláva nebyla. Z vítězství se alespoň v jednom případě radovala pouze druholigová pardubická Tesla a drží se v lepší polovině svojí soutěže. Do té horší se v první lize po bezmála čtyřhodinové bitvě s Hradcem Králové propadli choceňští stolní tenisté, kteří přitom měli střetnutí velice slibně rozehrané a téměř po celou dobu těsně vedli. Jenže potom přišly závěrečné dva singly a místo rozhodujícího desátého bodu pro domácí z nich hosté vydolovali remízu.

Byla-li pozice ústeckoorlických mužů před tímto kolem ve třetiligové soutěži kritická, tak po něm a po dvou jednoznačných porážkách na stolech soupeřů je prakticky beznadějná. Čtyři kola před koncem jsou jejich šance na záchranu na ligové úrovni v podstatě rovny zázraku.

Výsledky od stolů:

MUŽI:

1. LIGA: KST SK US Steinerová Choceň – Sokol PP Hradec Králové B 9:9 (body: Bělohlávek 4,5, Liška 2,5, O. Čopián 1,5, Dostál 0,5). Umístění v tabulce: 8. Choceň (43).



2. LIGA SKUPINA B: Tesla Pardubice – KST Vsetín 10:5 (Merta 3,5, Vybíral 3,5, Šimonek 2,5, Dolejší 0,5), Jiskra Holice – SKST Hodonín B 3:10 (Mádlo 2, Socha 1), Jiskra Holice – KST Vsetín 8:10 (Mádlo 4, R. Koubek 3, Socha 1). Tesla Pardubice – SKST Hodonín B 6:10 (Šimonek 3, Dostál 2,5, Vybíral 0,5). Umístění v tabulce: 6. Tesla Pardubice (38), 12. Holice (19).



3. LIGA SKUPINA C: TJ Sokol PP Hradec Králové D – TTC Ústí nad Orlicí 10:4 (Š. Čopián 1,5, Slavíček 1, Doležal 1, Svojanovský 0,5), TJ Sokol Jaroměř-Josefov – TTC Ústí nad Orlicí 10:0. Umístění v tabulce: 11. Ústí nad Orlicí (27).

ŽENY:

1. LIGA SKUPINA B: TTC Ústí nad Orlicí – TTC Moravská Slavia Brno 6:4 ( Šedová 3,5, Svojanovská 2,5), TTC Ústí nad Orlicí – KST GMC Blansko 9:1 (Šedová 3,5, Doležalová 3, Svojanovská 2,5). Umístění v tabulce: 8. Ústí nad Orlicí (25).



2. LIGA SKUPINA C: Sokol Vsetín – TTC Ústí nad Orlicí B 9:1 (Částková 1), Sokol Vsetín B – Sokol Chrudim 6:4 (Kaplanová 2, Heřmánková 1, Sedláčková 1), Sokol Vsetín B – TTC Ústí nad Orlicí B 7:3 (Částková 2, Cyranyová 1), Sokol Vsetín – Sokol Chrudim 9:1 (Sedláčková 1). Umístění v tabulce: 5. Chrudim (31), 8. Ústí nad Orlicí B (23).