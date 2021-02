Těší se. Po překonání onemocnění covidem by měl být Michal Krčmář jednou z opor biatlonové reprezentace na nadcházejícím mistrovství světa v Pokljuce.

Zkušený závodník si jako generálku naordinoval start na mistrovství Evropy, kde získal stříbrnou medaili ve stíhacím závodě. O možnosti zisku dalšího cenného kovu ale v rozhovoru pro Deník hovořil velmi opatrně.

Po pauze máte za sebou svá první vystoupení. Jak byste je zhodnotil ?

Bylo to dokonce lepší, než jsem čekal. Byly tam samozřejmě nedostatky. Musel jsem si srovnat techniky, přizpůsobit se rychlosti, první závod byl komplikovanější i při střelbě. Když ale všechno sečtu dohromady, musím říct, že to bylo dobré. Byl jsem připraven na horší pocity a výkony.

Michal Krčmář



- narozen: 23. 1. 1991



- úspěchy: OH 2. sprint (2018), MS 3. smíšená štafeta (2020), ME 2. stíhací závod (2021)

Dá se předpokládat, že jste se za týmem do Pokljuky hodně těšil.

Moc. Už jsem byl hodně natěšený do Polska. Jak jsem byl tři týdny doma, tak jsem si nejdříve docela rád od všeho odpočinul. Ale potom mi lidi okolo biatlonu začali chybět. (smích) I když je při těch dlouhých výjezdech znát i ponorka, opravdu jsem se na ně těšil.

S jakými ambicemi či cíli jste na šampionát zamířil?

U mě je to celou sezonu stejné. V každém závodě bojuji o první desítku. Aby přišlo něco navíc, musí se k tomu sejít několik věcí. Na druhou stranu, něčím už jsem si prošel, mám něco za sebou, proto jsem v nějakých silných prohlášeních před startem spíš opatrný. Udělám vše pro to, abych byl maximálně připravený, a věřím, že to půjde.

Jak moc vám chybí na závodech diváci?

Svým způsobem jsem si na to zvykl. Prostě vím, že tam nikdo fandit nebude. Na trati jsou sice trenéři, kteří povzbudí, ale to je tak všechno. Vůbec nad tím nepřemýšlím. Přesto stále platí, že fanoušci chybí.

Nedávno jste oslavil kulaté narozeniny. Měl jste vůbec čas na pořádnou oslavu, kterou byste si jinak uprostřed sezony nemohl dopřát?

Vůbec jsem neslavil. Přání jsem dostal, ale tím, že to byly třicátiny, počkám, až to situace dovolí. Chtěl bych udělat nějakou větší oslavu pro svoje blízké, rodinu a kamarády. Ale jeden hezký dárek jsem už od týmu dostal. Jsou to skialpy i s botami. To mě příjemně překvapilo. A i když jsem u týmu nebyl, bylo to moc fajn.