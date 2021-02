Trefné, výstižné. Medaile, navíc rovnou zlatá, je vysvobozením. Zřejmě málokdo ji čekal. Jenže…

Jinak se biatlonistům moc nedařilo. Moc? Asi by se našli tací, kteří by řekli, že vůbec.

Zvláště když se českýmreprezentantům nepovedla tečka za šampionátem - jak sobotní štafety, tak nedělní závody s hromadným startem nepřinesly fanouškům doušek radosti.

Asi nejlépe si vedla právě Davidová. Nejprve podržela tým (ale se ztrátou už nešlo skoro nic dělat). O den později sama bojovala o dobré umístění.

Akorát… „Nejely mi lyže,“ zoufala si česká hvězda. „Od třetího kola jsem umírala,“ dodala.

Ano, a nestalo se to letos poprvé. V závodě s hromadným startem ji navíc trápila smůla. Z výborné pozice na startu se brzy propadla, protože dvakrát upadla. „Takže jsem na první střelbu přijela poslední. Alespoň jsem pak střílela rychle,“ popisovala Davidová.

Nakonec z toho rezultovala třináctá příčka.

Žádná sláva, zvláště když nejlepší byly na hony daleko. Otázkou je, zda není na vině právě materiál (lyže a máza). Mluvil o tom i Rybář, který neskrýval roztrpčenost. „Je to špatné. Když sportovec ví, že bude muset něco dohánět, ovlivní ho to. I střelbu,“ řekl.

Přesně to se stalo Michalu Krčmářovi.

Jediný Čech, který dostal šanci jet hromadný závod, skončil na chvostu. Celkem pět chyb, 26. místo. „Větší problém byl ve mně,“ zhodnotil biatlonista sympaticky. „Pokud v této konkurenci chcete uspět, musíte riskovat. Byl to asi nejhorší závod tady, ale snad jsem ostudu neudělal. Každopádně spokojený odjíždět nebudu,“ poznamenal.

Ano, v tomto duchu by se dalo hodnocení uzavřít. Češi musí oslavovat Davidovou. Zaslouží si to. Ale zároveň je třeba zapracovat na spoustě věcí. Ve škole by to stačilo na „pěknou“ trojku.

Ovšem sezona ještě nekončí! Její další průběh zpříjemní českým biatlonistům i závody na domácí půdě.

BIATLON - Mistrovství světa v Pokljuce:



Muži, štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) 1:12:27,4 (0 trest. kol+8 dobíjení), 2. Švédsko -33,1 (0+7), 3. Rusko -50,9 (0+5), 4. Francie -1:02,0 (1+11), …13. Česko (Karlík, Moravec, Štvrtecký, Krčmář) -4:26,1 (1+9).



Závod s hromadným startem (15 km): 1. Laegreid 36:27,2 (1 trest. okruh), 2. Dale (oba Nor.) -10,2 (2), 3. Fillon Maillet (Fr.) -12,8 (2), 4. Eder (Rak.) -23,1 (1), …26. Krčmář (ČR) -3:26,0 (5). Průběžné pořadí SP: 1. J. T. Bö 871, 2. Laegreid 839, 3. Dale 720, …23. Krčmář 242, 36. Moravec 147, 70. Žemlička 17, 79. Krupčík 7, 81. Štvrtecký (ČR) 6.



Ženy – štafeta (4x6 km): 1. Norsko (Tandrevoldová, Eckhoffová, Lienová, Röiselandová) 1:10:39,0 (0+11), 2. Německo -8,8 (0+5), 3. Ukrajina -9,2 (0+7), 4. Bělorusko -28,8 (0+8), …10. Česko (Jislová, Puskarčíková, Davidová, Charvátová) -1:40,4 (0+6).



Závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Hauserová (Rak.) 36:05,7 (0), 2. Tandrevoldová -21,7 (1), 3. Eckhoffová -23,0 (3), 4. Röiselandová (Nor.) -23,6 (1), …13. Davidová (ČR) -1:43,7 (2). Průběžné pořadí SP: 1. Eckoffová 803, 2. H. Öbergová 765, …10. Davidová 501, 58. Puskarčíková 44, 61. Charvátová 37, 72. Jislová 21.