Půlstoletí. Přesně před padesáti lety se poprvé a také naposledy sportovci Přelouče, a to v jakémkoliv odvětví, stali mistry republiky. Zasloužili se o to armádní ragbisté, kteří dosáhli tohoto úspěchu po dramatických měřeních sil s Říčany. Tehdejším kapitánem Dukly Přelouč byl československý reprezentant LEOPOLD BLACHUT. Tehdy mu bylo pětadvacet let. Muž, který už padesát let dýchá pro přeloučské ragby, slaví právě dnes tři čtvrtě století svého věku.

V DUKLE ZA ODMĚNU

„Byli jsme sice tehdy Dukla Přelouč, ale zápasy jsme hráli na trávníku plochodrážního stadionu v Pardubicích na Svítkově, protože přeloučské ragbyové hřiště za Labem na Slavíkovech ostrovech se teprve budovalo. Na tom nic nemění, že se v sezoně 1969/1970 pod vedením trenéra Alfy Zedy vytvořila v armádním týmu skvělá parta,“ zavzpomínal kapitán mistrů republiky Leopold Blachut. Pro něho byl rok 1970 opravdu výjimečný. Vždyť na postu zadáka startoval za československou reprezentaci. Například v pražském utkání proti Itálii v rámci soutěže ME.

„Tehdy bylo ragby v Československu opravdu čistě amatérským sportem, a jestli některý tým měl zvláštní podmínky k přípravě, byla to právě Dukla Přelouč. Na tehdejší poměry jsme trénovali dvakrát denně čtyři dny v týdnu. Proto každý, kdo do Dukly jako voják základní služby narukoval, si toho velmi vážil. Mnoho kluků se právě za působení v Dukle dostalo až do reprezentace včetně mne,“ poukazuje dnešní oslavenec.

V Přelouči jako takzvaný déle sloužící zůstal po dvouleté základní službě ještě další rok. To ale nebylo vše.

„Pak jsem hrál ještě několik let současně jako asistent trenéra, když jsem se stal vojákem z povolání. Ragby jsem se věnoval jako trenér i poté, kdy jsem odešel do civilu, ale to už jsem trénoval až po práci,“ sdělil pro ragbyový magazín Českeragby.cz obávaný strážce brankoviště.

UŽ SE NIKDY NEVRÁTIL

„Přišel jsem do Přelouče z Ostravy, aniž bych tušil, že se na Ostravsko už nevrátím. Hrál jsem jako dítě nejdříve fotbal, ale pak mne jednou na ragby přivedl bratr Jenda, který tehdy už hrál za Lokomotivu Ostrava, a bylo rozhodnuto. Pamatuji si, že, když k nám přišel otcův bratr Beno, tak nás rád popichoval. Co to hrajeme za hru, která u nás nikdy nemůže být populární, jako třeba ve Francii nebo na Britských ostrovech,“ zapátral v paměti.

A strýc věděl, o čem mluví. Beno Blachut totiž s Národním divadlem v těchto zemích coby operní pěvec čas od času pobýval.

„Jako kluk jsem si říkal, že až budu v ragbyové reprezentaci, tak mu také ze zahraničí pošlu pohlednici, jaké nám posílal z ciziny on. Splnilo se mi to,“ směje Blachut.

INFARKTOVÝ ZÁVĚR

V ligovém ročníku 1969/1970 dlouho nebylo o mistrovském týmu rozhodnuto. Týmy Přelouče i Říčan měly v tabulce stejný počet bodů až do předposledního kola. Rozhodnout mělo utkání obou soupeřů ve Svítkově.

„Utkání, ale skončilo nerozhodně 3:3, když Říčany položily trojku a my proměnili trestný kop. Oba druhy bodování tehdy znamenaly příděl tří bodů do výsledku. Kdyby se takto odvíjelo utkání nyní, Říčany by vyhrály zápas i ligu, neboť položení už nemá hodnotu tří bodů, ale pěti,“ objasňuje.

Následující sezonu Dukla Přelouč, jako obhájce titulu, už hrála na okraji Přelouče na trávníku ragbyové hřiště na Slavíkových ostrovech.

„Hřiště mělo tak skvěle prorostlý trávník, že se i po všech rozmarech počasí vždy vzpamatovalo. Vydrželo dokonce i zátěž činnosti ještě jednoho tentokrát už civilního klubu, který se zrodil v roce 1974 v Přelouči, a tím byla Tesla. Není divu, že mezi otci zakladateli Tesly byl i Leopold Blachut,“ připomenul Bořek Trejbal, současný předseda RC Přelouč. Na tu dobu rád vzpomíná, neboť do Dukly narukoval v roce 1970.

V CIVILNÍM KLUBU

Bořek Trejbal je patrně nejdéle sloužící ragbyový předseda v zemi . Tento bývalý rojník bez okolků přiznává, že mu za jeho působení v čele výboru byl letošní jubilant Leopold Blachut vždy dobrým rádcem.

„On má nemalý podíl na udržení armádního ragby v Přelouči na vysoké úrovni a později po založení civilního přeloučského ragbyového klubu i na rozvoji tohoto klubu,“ podotkl Trejbal.

Nutno dodat, že armádní tým v Přelouči po získaném titulu v roce 1970 ještě několikrát zaútočil na co nejlepší umístění na čele tabulky, ale na prvenství v lize už nikdy nedosáhl. Nyní se po dlouhé době do extraligy vrátil, takže může na veleúspěch z roku 1970 navázat…

NEHYNOUCÍ TRADICE

„V roce 1993 došlo na připomínaném hřišti ještě k jedné zajímavosti. V nejmenším městě, kde se ragby tehdy hrálo, se odehrálo městské ligové derby VTJ Přelouč – Tesla Přelouč (10:10). Přelouč se tak stala po Praze a Brnu třetím městem, kde se kdy hrálo derby. Nyní již ragbyové hřiště na Slavíkových ostrovech není a místo ragbistů tam poletují údajně tak vzácní motýlci, že se kvůli nim nemůže stavět ani plavební průplav na Labi,“ připomenul předseda Trejbal nehynoucí tradici ragby v Přelouči, která má nyní své zázemí se hřištěm u železniční trati.

Pokud se tam bude hrát ragby, najdete mezi diváky pětasedmdesátiletého legendárního ragbistu Leopolda Blachuta.

Zdroj: archiv Leopolda Blachuta

MISTŘI. Dukla Přelouč v sezoně 1969/1970 získala poprvé a naposledy v historii titul. Horní řada zleva: Zdeněk Bednařík, Václav Horáček, Bohuslav Malík, Luboš Šídlo, Josef Vrůbl, Jan Žíla, Jan Duchoň, Stanislav Pártl, Jan Prokůpek, Zdeněk Soušek, Pavel Kopec, Eduard Vávra, dole zleva: Jiří Nechvátal, Milan Justín, Zdeněk Parkos, Miroslav Fořt, trenér Alfons Zeda, František Küblbeck, Lubomír Klimek, Miroslav Hloušek, Leopold Blachut. Na fotografii chybí Jan Mazal. Foto: archiv Leopolda Blachuta.

