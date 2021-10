Pardubickým hokejbalistům patří po venkovním dvojzápase páté místo (10). V Kladně padli 0:1, z Plzně si odvezli dva body za výhru 5:4 po nájezdech. „Z víkendu máme pouze dva body a to je málo. V Plzni jsme jednoznačně ztratili body, sami jsme soupeře postavili na nohy. Za výkon v Kladně jsem klukům i přes prohru poděkoval. Dokázali jsme domácí přestřílet, hráli hodně aktivně, dovedli si vypracovat dobré gólové šance, jenže bohužel nevstřelili ani branku,“ litoval trenér Jiří Mašík.

Jejich následného polevení však využil soupeř, vyrovnal a v nastavené pětiminutovce rozhodl. „Do zápasu jsme vstoupili v dobrém tempu, ale pak bohužel přišla druhá třetina, kdy jsme přestali běhat a hrát naši hru. Třetí byla v našem podání znovu o moc lepší, ale bohužel bez gólu. Prodloužení, to je vždy o jedné chybě, a ta bohužel přišla na naší straně,“ hodnotil letohradský obránce Miroslav Adamec. Jeleni jsou v extralize průběžně čtvrtí (11 bodů).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.