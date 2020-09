Soupeřem zápasníka přezdívaného „Undertaker“, čili Hrobník, bude na galavečeru UFC Fight Night: Covington vs. Woodley domácí Američan Jordan Espinosa.

Zdroj: Deník

Osmadvacetiletý Dvořák, který na jaře letošního roku úspěšně vstoupil do UFC, když v úvodním duelu porazil Bruno Silvu, nechá v průběhu týdne exkluzivně pro Deník nahlédnout do své přípravy před zápasem.

Cesta za oceán

David Dvořák už v doprovodu trenérů Jana Maršálka a Jakuba Kašpara odletěl za oceán, vyrazil na své náklady dřív, aby se stačil dobře aklimatizovat. Sám si hradí hotel, než bude moci využít ubytování od organizace UFC.

Let proběhl v pořádku, ale kvůli zdržení v Atlantě hradecká výprava nestihla letadlo do Vegas a musela čekat tři hodiny na další let. Do dějiště zápasu všichni dorazili kolem třetí hodiny ráno. A úkol byl jasný – sehnat hotel. Po dvou neúspěšných pokusech se zadařilo, jenže v hotelu je vzali až dopoledne.

„Rozhodli jsme jít nespat a prochodit noční Vegas. Byl to velmi zajímavý zážitek se snídaní za svítání,“ usmál se David Dvořák, který druhý den dohnal spánkový deficit a hned se pustil do tréninku. K přípravě využívá sportovní centrum UFC Performance Institute, které zápasníkům nabízí zázemí nejvyšší světové kvality. „Máme tady veškerý servis i s celodenním jídlem postavený podle našich představ. Tréninky nám tady sedí,“ pochvalují si trenéři.

Už v prvních dnech bylo vidět, že si David Dvořák během krátké doby udělal v UFC jméno. Na kus řeči přišel například Jon Jones, hvězda MMA. „Dřív jsem byl vděčný za každou fotku s někým známým a najednou je člověk součástí velké firmy UFC,“ usmívá se David Dvořák.

Sterilní prostředí a chození v rouškách

Hradecká výprava nyní trénuje ve sportovním centru UFC Performance Institute přímo v Las Vegas. Zápasníci v něm najdou vše, co potřebují. „Všechno tady je na nejvyšší úrovni, včetně regenerace a stravování. Prostředí je skoro až sterilní, všude jsou uklízečky,“ říká trenér Jakub Kašpar.

K dispozici je velká tělocvična, v patře i oktagon. „Všichni lidi jsou tu vstřícní. Co se týká ostatních zápasníků, vždycky prohodí pár slov, ale každý si jede to svoje.“

Po příjezdu se Dvořáka a spol. hned ujala výživová poradkyně. „Vždycky sestavujeme jídelníček na celý den. Je uzpůsoben Davidovi přímo na tělo tak, aby i během tréninků měl zdravou stravu a proteinové nápoje,“ uvedl kouč.

I za oceánem platí pravidla ohledně koronaviru. „Na recepci nám hned po příjezdu změřili teplotu, kterou nám měří každý den. Když netrénujeme, tak musíme nosit roušku. To jsou jediná opatření. Žádné potvrzení o negativním testu po nás nechtěli, ani jsme nemuseli do karantény,“ dodal Kašpar.

Čas na výlet

Hradecká výprava, kterou o víkendu, tedy týden před zápasem, doplnil další kouč Patrik Kincl, si přípravu v dějišti zápasu zpestřila výletem do Grand Canyonu.

„Původně jsme plánovali celodenní výlet, ale dopoledne David ještě absolvoval trénink, takže jsme vyrazili až po obědě. Kromě Grand Canyonu jsme se zastavili také u Hooverovy přehrady,“ přiblížil trenér Jakub Kašpar. „Jeli jsme přes dvě hodiny pouští, všude kolem písek a šutry, občas jsme zastavili na vyhlídce,“ popisuje Kašpar.

Poté, co míjeli malou vesničku, David Dvořák prohlásil: „Hoši, už se těším, až bude po zápase, přijedu domů a vyrazím na houby a užiju si ten náš český les.“

Sparing u šampióna

O víkendu David Dvořák absolvoval poslední ostrý trénink. Za ním vyrazil do centra, které vlastní Randy Couture, někdejší šampion MMA.

„David dostal soupeře v podobné váhové kategorii a svedl sparingový zápas. Nyní už budou tréninky lehčí. Vše bude směřovat k utkání,“ uvedl Jakub Kašpar. Právě úprava váhy bude v tomto týdnu pro Davida Dvořáka to hlavní. Musí se dostat pod 57 kilogramů, aby splnil limit pro nejnižší váhovou kategorii, v níž bojuje. „David už má také z toho důvodu upravenou stravu,“ dodal Kašpar.

O víkendu Dvořákovi skončila ostrá část přípravy.V tomto týdnu, jenž vyvrcholí soubojem s Espinosou, už zápasníka čeká lehčí program a také shazování váhy.

„V pondělí ráno jsme absolvovali lehčí trénink, pohyb, něco na oči, postřeh… David měl dneska připravený oběd a večeři podle výživové specialistky v UFC Performance Institutu. Strava byla složená podle jeho aktuální váhy,“ uvedl jeden z trenérů Jakub Kašpar.

Dvořák momentálně váží 62 kilo, do zápasu musí ještě pět kilogramů dát dolů, aby splnil váhový limit nejnižší mužské kategorie v UFC. „Má méně kilo, než jsme čekali, takže to je v pohodě. Vodou dáme dolů tři kila, máme do vážení ještě čas. Zbytek jsme schopni sundat za den,“ vysvětlil Kašpar.

Večer po druhém lehčím tréninku hradecká výprava vyrazila na nákupy. „David se v tom docela našel,“ zasmál se Kašpar. „Za deset dolarů? Přece tady ta značková trička a mikiny nenechám,“ opáčil se smíchem David Dvořák.

Po návratu pak všichni svorně usedli k proslulé české komedii Na samotě u lesa.

„Tu můžeme vidět pořád,“ dodal Jakub Kašpar.

Úterý bylo pro Davida Dvořáka a trenéry hektičtější. V dějišti zápasu v Las Vegas se stěhovali. „Měli jsme v plánu dopolední trénink ve sportovním centru UFC Performance Institutu, jenže nás ráno kontaktovali z UFC, že se máme přestěhovat do hotelu, kde ubytování už hradí samotná organizace,“ vypráví trenér Jakub Kašpar.

Hradecká výprava, kterou kromě Davida Dvořáka a Jakuba Kašpara tvoří další trenéři Jan Maršálek a Patrik Kincl, bývalý zápasník MMA, přeplánovala trénink do gymu, jenž vlastní Randy Couture, někdejší šampion MMA.

„Ráno jsme museli vyklidit pokoje a všechny věci naskládat do auta už před tréninkem. Jenže, jak jsme den předtím byli na nákupech, tak jsme auto měli naskládané. Bylo to trochu jako v oné hře Tetris, že každou kostičku musíte zapasovat na své místo,“ směje se Jakub Kašpar.

Po dopoledním tréninku všichni dorazili do nového hotelu. „Když paní viděla, kolik máme tašek a kufrů, tak se ptala, jestli se do Ameriky stěhujeme nastálo,“ dodal s úsměvem Jakub Kašpar.

Všichni byli hned testováni na koronavir. „Testy byly negativní,“ hlásí Kašpar.

Výprava dostala dva velké apartmány. „Na patře jsme sami a ještě nám přidělili třetí apartmán, který je prázdný, abychom v něm mohli cvičit,“ přiblížil Kašpar. K tréninkům bude výprava dojíždět do UFC Performance Institutu, kde jeo Davida Dvořáka postaráno od tréninků až po stravu.