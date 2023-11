Pardubický boxer Hvězda se stal na šampionátu největší hvězdou v pérové váze

Nomen omen… Když už dostanete do vínku příjmení Hvězda, tak to se máte v životě co otáčet, abyste mu dostáli. Jednomu z nositelů takto honosného jména se povedlo „předpoklady“ naplnit v boxerském ringu. Na té nejvyšší úrovni. Tomáš Hvězda nastoupil do pérové váhy a v ringu si počínal jako natažený na pérkách a po zásluze si vybojoval mistrovský titul.

Tomáš Hvězda nenašel na mistrovství České republiky přemožitele. | Foto: Box SKP Pardubice