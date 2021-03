Na rovinu je potřeba říci, že nic horšího, než byla středeční čtvrtá čtvrtina v duelu proti Olomoucku, se snad ani předvést nedá. S takovým výkonem by Tuři nemohli pomýšlet ani na předkolo play off. Sice už bude po vypršení trestu k dispozici kapitán Roman Marko, ovšem rapidně odlišný přístup budou muset předvést všichni svěřenci Lukáše Pivody.

„Po otřesném představení ve čtvrté čtvrtině a porážce doma s Olomouckem se musíme psychicky zvednout a vybojovat vítězství v Děčíně. Očekávám těžký zápas, ale určitě ho můžeme vyhrát,“ říká rozehrávač Marek Welsch.

„Jedeme do Děčína s vědomím, že musíme odčinit ostudnou prohru proti Olomoucku a zároveň si chceme udržet šanci bojovat o první místo ve skupině A2. Důležité bude uhlídat Ondru Šišku, který se dostává do formy z úvodu sezony. Nejdůležitější však bude náš výkon a to, jak se nám podaří vstoupit do obou poločasů. Především do třetí čtvrtiny, s čímž máme dlouhodobě problém,“ doplnil asistent trenéra Martin Novák.

Utkání BK Armex Děčín (10. místo, 8/15) vs. Dekstone Tuři Svitavy (8. místo, 10/14) začíná v sobotu v 18 hodin.