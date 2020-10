Štěstí v neštěstí. Vládní opatření sebrala plavcům vodu, tedy to nejpotřebnější. Kvarteto pardubických závodníků Jan Čejka, Pavel Janeček, Lýdie Štěpánková a Kateřina Laňková s trenérem Martinem Kratochvílem však o naplněný bazén nepřišli. Jsou totiž součástí české reprezentace. Její vedení využilo možnosti trénovat na Slovensku. Momentálně se národní tým nachází v Severní Makedonii. JAN ČEJKA se s našimi čtenáři podělí o zážitky z hektického týdne.

Co jste říkal opětovnému zavření bazénů v České republice? Respektive té rychlosti, jak k tomu došlo?

Velmi mě to překvapilo a hodně zaskočilo. Byli jsme zrovna na tréninku a najednou nám trenér říkal, že zítra už je zavřený bazén.

Zatímco jiné sporty ještě měly víkend na dodýchání, tak plavaní „umřelo“ z hodiny na hodinu. Proč?

Na tuto otázku bohužel neumím odpovědět. Každopádně to byl pro mě šok. Člověk si začne říkat: A co bude teď?

Co vás tedy napadalo?

Hlavou se mi honily všechny možné scénáře. Ale delší tréninkovou pauzu jsem rozhodně nechtěl. Zvlášť po soustředění, ze kterého jsme s trenérem měli hodně dobrý pocit.

Byl plán vytratit se z České republiky s reprezentací jedním z krizových scénářů?

Bylo to pro nás velké překvapení. Žádné krizové scénáře jsme neměli. Čekali jsme, že přijdou nějaká tvrdší opatření, ale doufali jsme, že plavat budeme moct dál. Naštěstí můj trenér Martin Kratochvíl hned začal jednat s reprezentačním trenérem a snažil se dohodnout jakoukoliv možnost tréninku. Strávil tím celý den a naštěstí se povedlo zajistit trénování na Slovensku.

Kdybyste nebyl v reprezentaci, jak byste nově vzniklou situaci řešil?

To nedokážu říct. Nejspíš bych nemohl plavat jako ostatní čeští plavci. Jsem rád, že jsem v reprezentaci a mohu pokračovat v přípravě, protože zahraniční konkurence nelení.

Azyl jste našli v Šamoríně. Jak to na Slovensku vypadalo s denním režimem?

Pohybovali jsme se po uzavřeném areálu. Trénovali jsme dvakrát denně. Měli jsme povinnost nosit roušky. Dodržovali jsme maximální hygienické opatření. Přes všechna opatření nám tam poskytli skvělé podmínky.

Neměl jste problém při vstupu na slovenské území, kvůli tomu, že Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem covidu?

Žádný problém jsme nezaznamenali. Všichni jsme museli mít negativní test. Což je podmínka pro vstup na Slovensko.

Á propos, kolik jste jich už musel absolvovat?

Mám za sebou už celkem tři a myslím, že další ještě budu muset podstoupit.

Trénovali jste v jiném než pardubickém prostředí. Je to pro plavce velký rozdíl, nebo se konejší tím, že je ve vodě?

Pro nás to nebylo neznáme prostředí. Na přelomu září a října jsme totiž měli v Šamoríně reprezentační soustředění. Takže jsme se tam vlastně po krátké zastávce doma (ne)dobrovolně znovu vrátili.

Aby toho nebylo málo, k 15. říjnu uzavřelo bazény i Slovensko. Jaký je nyní plán B?

O plánech se teď nedá vůbec mluvit, protože vše se mění ze dne na den. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, ale rozhodně budeme chtít plavat za každou cenu. Snad někde budeme moci. Nejhorší scénář by bylo být delší dobu bez tréninku ve vodě.

Právě se nacházíte v Severní Makedonii na závodech. O jaký podnik se jedná?

S reprezentací jsme přes Vídeň odletěli do Skopje. Jedná se o mezinárodní akci, kterou pro nás našel reprezentační trenér po zrušení všech českých závodů.

Jaké tratě vás čekají a s jakými ambicemi jste odletěl?

Budu plavat 50, 100 a 200 metrů znak a 200 metrů polohovku. Chci podat co nejlepší výkony. Jsou to jedny z mála závodů, které tento rok absolvujeme, tak bych si v ideálním případě chtěl vylepšit osobní rekordy.

Nebojíte se, že se Česká republika úplně zavře a vy se nesmíte vrátit domů? Nebo se sem ani moc nehrnete?

Já se nejvíc hrnu tam, kde budu moct trénovat! To je pro mě teď nejdůležitější.

Je polovina října, jak jsou v tomto období na tom plavci v běžné sezoně a jak v této covidové?

Plavecká sezona je rozdělena na letní v padesátimetrových bazénech a zimní v pětadvacítkách. V polovině října bychom měli být zhruba v půlce zimní sezony. Jenomže tenhle rok je hodně zvláštní, jelikož letní nebyla skoro žádná. A my tak už s předstihem zahájili přípravu na zimní sezonu. Těžko hádat, jaká bude situace a jestli se vůbec ta zimní uskuteční. My se v současné době soustředíme hlavně na příští letní sezonu, která snad bude olympijská.

Jaká vůbec byla letošní „sezona“ v podání Jana Čejky?

Absolvoval jsem zatím minimum závodů. Takže pro mě je tento rok spíš přípravou na příští sezonu, ve které jich snad bude více.

Veřejnost nedávno zaznamenala historický úspěch pardubických plavců v mistrovství ČR družstev. Můžete ho stručně okomentovat?

Jednalo se o skvělý úspěch celého týmu. S kluky jsme bojovali do poslední štafety o o stříbro s Kometou Brno, kterou jsme porazili. Získali jsme první medaili v mužské kategorii pro náš oddíl. Hodně nám k tomu pomohla naše poslední posila Pavel Janeček. Všichni do toho dali vše. Je příjemné jednou za čas závodit za tým, přestože plavání je individuální sport. Hodně jsem si to užil.