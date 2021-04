Musel si připadat jako poutník v poušti. S tím rozdílem, že zatímco mezi písčitými dunami se hledá voda obtížně, on ji měl všude dost. Akorát vládní opatření proti covidu mu zavřela domácí bazény.

Plavec JAN ČEJKA byl donucen hledat zdroj, bez kterého se ve svém sportu neobejde, za hranicemi. A tak se stalo, že během jednoho roku navštívil Slovensko, Severní Makedonii, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Turecko nebo Švédsko. Teď se mu ovšem naskytla příležitost, ve kterou už nedoufal. Velký závod v Pardubicích!

Celý rok se harcujete po různých zemích Evropy a nyní můžete, co trénovat, ale závodit v České republice. Co v České republice, ve svých Pardubicích: Co na to říkáte?

Jsem z toho nadšený. Konečně máme závody v Česku a navíc v domácím prostředí, což je pro mě velká výhoda. Navíc jsou to první závody, které byly tento rok v naší republice povoleny.

Pořadatelům se povedl asi pořádný husarský kousek. Dokázali tím, že Pardubice jsou nejenom městem hokeje, ale také plavání?

Rozhodně. Myslím si, že je to stálo nemalé úsilí. Jsem rád, že se jim to povedlo.

Věděl jste o jejich aktivitách? Pokud ano, jaké jste tomu dával šance, v přísně střeženém sportovním světě v tuzemsku?

Věděl jsem, že se o Velké ceně Pardubic bude jednat. Doufal jsem, že to vyjde, ale popravdě jsem tomu moc nevěřil.

Jak to máte s možností postavit se na start pod olympijskými kruhy v Tokiu?

Zatím jsem se bohužel nekvalifikoval, ale čas je do konce června, tak věřím, že se mi to ještě povede. A třeba zrovna teď.

Pardubický mítink skýtá nečekanou, až výjimečnou příležitost splnit limity pro několik vrcholných akcí…

Velká cena města je kvalifikací na mistrovství Evropy, které se uskuteční v polovině května v Budapešti, a také pro olympijské hry.

Na které trati hodláte zaútočit na splnění limitu, respektive jaké jsou vaše cíle pro Velkou cenu Pardubic?

S trenérem Martinem Kratochvílem se hlavně soustředíme na 200 metrů znak. Tam mám k limitu nejblíže. Na Velké ceně bych se chtěl k němu co nejvíce přiblížit, v ideálním případě ho pokořit.

Bude pro vás výhoda domácího bazénu? A jak to vůbec mají plavci, když plavou doma, kde znají každou kachličku, nebo naopak závodí někde poprvé?

Já mám pardubický bazén rád a plave se mi v něm opravdu dobře. Takže pro mě je to rozhodně výhoda. Navíc znám zdejší strop, což je u znaku důležité.

Jak jste na tom s formou v tomto pro sportování problematickém roce? Kde všude jste ji nabíral a s jakými úspěchy?

Trénovali jsme, kde se dalo. Podmínky nebyly ideální a museli jsme hodně cestovat jak po Česku, tak v zahraničí. Doufám, že i přes menší nedostatky v tréninku budu v plné formě.

Pohnul jste se svými nejlepšími časy a případně o kolik?

Zatím se mi žádný osobní rekord v tomto roce nepovedlo překonat. Nicméně se k nim stále přibližuji. Takže by to tentokrát mohlo v domácím prostředí vyjít…

Kdy do vody?



Třídenní program začíná dnešními rozplavbami ve 13 hodin (jejich finále v sobotu). V sobotu a neděli platí stejné časy pro rozplavby i finále. Startuje se v 8:30, respektive v 16 hodin. Nedělním vrcholem má být závod O cenu primátora města na 100 m volný způsob.



Závody jsou bez diváků, ale na internetu je bude možné sledovat na webové adrese: youtube.com/swimtvcz/live.