Předkrm nedělní Velké pardubické nabídlo sobotní odpoledne s několika dostihovýmih vrcholy. Tím největším byla zároveň novinka, která se na Pardubické závodiště přenesla z Karlových Varů. Na startu 42. ročníku Westminster Ceny zimní královny se sešlo dvanáct dvouletých klisen. Nejrychlejší nohy předvedla Ciotola připravovaná trenérkou Ingrid Janáčkovou Koplíkovou. Pro růžové barvy stáje Statek Blata Český ráj manželů Dufkových získala prvenství také prostřednictvím taktéž dvouletého valacha Gogoky, a to v Ceně společnosti Tipsport. O prvenství se bojovalo i na překážkách.

Premiérovou korunku pro vítěze Ceny zimní královny si odnesla Ciotola (s číslem 9). | Foto: Monika Suchánková

Ze startovního boxu číslo devět vystřelila Ciotola vedená španělským žokejem Borjou Fayosem Martinem. Sekundovaly jí Rabbit Eagles (ž. Chaloupka) a Francis Gold (ž. Korečková). Chtivá ryzka však před sebe nikoho nepustila a 1500 metrů dlouhý dostih vyhrála stylem start-cíl.

„Mám ji teprve chvíli. Byl to otevřený dostih a já si nebyla jistá distancí. Žokej jí ale připravil dobrý průběh. Teď si odpočine, protože měla u předchozího trenéra náročný program, a pak s ní zřejmě půjdeme českou klasickou cestou,“ řekla trenérka Ingrid Janáčková Koplíková.

Trenérka se v dekorovacím paddocku objevila hned dvakrát. Přebírala totiž cenu i za vítězství ve sprinterské Ceně společnosti Tipsport. Tam ze startovacího boxu číslo jedna odskočil nejmladší účastník dostihu, teprve dvouletý Gogoka. Žokejka Martina Havelková na nic nečekala, posunula favorita na špici a uháněla do cíle. Nechytil je nikdo. Pěkný progres v cílové rovině ukazoval Gallanticus (ž. David Liška), nejméně zatíženého dvouletka ale neohrozil.

„Řekla jsem Martině, ať na nic nečeká a jede. Valach je po startu rychle na nohou, je to typický aktivní sprinter. V cíli jsem se bála Davida Lišky s Gallanticusem, ale projevilo se i váhové zvýhodnění našeho koně,“ řekla po doběhu Janáčková Koplíková.

Zlatá spona bez překvapení

Rozběhnout se před velkými francouzskými dostihy přijel do Pardubic svěřenec Josefa Váni mladšího Sternkranz. Zraněného Josefa Bartoše v jeho sedle zastoupil žokej Jan Kratochvíl. Favorit Stříbrné trofeje – Ceny pivovarů Staropramen nenechal o svých kvalitách nikoho pochybovat. Protože se nikomu nechtělo vodit, posunul Jan Kratochvíl Sternkranze na čelo. Za ním se střídali Willantos (ž. Stromský) a Oroblanco (Baranová). V závěrečné fázi dostihu se do boje o lepší umístění zapojil svěřenec Pavla Tůmy Dominique (ž. Velek).

„Jakmile se k Sternkranzovi Dominique přiblížil, náš valach zase zapnul. S dostihem si poradil, jak jsme čekali,“ řekl trenér vítězného Sternkranze Josef Váňa mladší.

Roli favoritky ve Zlaté sponě tříletých BICZ holding 2023 potvrdila slovenská zástupkyně Medulienka. I zde se z vítězství radoval náhradní žokej. Místo zraněné Terezy Polesné angažoval Marián Štangel francouzského žokeje Benoita Claudica.

„Měli jsme dva scénáře. Kdyby se jelo pomalu, mohl žokej klidně vodit. Tempa se ale ujala Komtesa, která si vytvořila obrovský náskok. Kilometr před cílem jsem nevěřil, že ji Medulienka ještě dostihne. Ona je ale obrovská srdcařka,“ řekl po doběhu trenér vítězky Marián Štangel. Druhý přiletěl na poslední chvíli „po liškovsku“ Claudio s žokejem Martinem Liškou, třetí skončila slábnoucí Komtesa s Danielem Vyhnálkem.

Skvělé finiše na závěr

Třetí překážkový sobotní vrchol, Křišťálový pohár města Pardubic za podpory závodiště Wroclaw, se stal kořistí Dionise. Pětiletého valacha dr. Jiří Charvát koupil od stáje Lokotrans.

„Je to kůň na měkký podklad, takové mu pro starty musíme vybírat. Je to velký kůň, kterému tvrdo nesvědčí,“ řekl vítězný majitel Jiří Charvát. Trenér Pavel Tůma do sedla angažoval žokeje Pavla Složila ml. Vranka Pomella ze stáje JAZAM své loňské vítězství neobhájila, s žokejem Jakubem Kocmanem doběhli druzí před Lordem Dragonem (ž. Kratochvíl).

Cena Radiožurnálu – Cena amatérů fegentri – Memoriál Josefa Jančara se stal snadnou záležitostí pro francouzského jezdce Matthieu Havarta, jemuž ostříleného valacha Popinjaye zapůjčila tréninková centrála manželů Vocáskových. Druhá skončila dlouho vedoucí Randolina s amatérem Paddym Barlowem, třetí pak Starman, kterého pro trenéra Václava Chaloupku odjezdil amatér Barry John Walsh.

Slušná společnost se sešla i ve dvou dvojkových rovinách. V Ceně společnosti ProCare Medical, která se běžela jako Memoriál am. MUDr. Milana Poláka, se před pro vítězství jdoucí favoritku Porcinellu dostala klisna Virago Westninster. V cílové rovině ji k výbornému finiši rozhýbala Lenka Neprašová. „Věřila jsem jí. Klisnu nyní zaskáčeme a příští sezonu přejde na překážky,“ přiblížila další plány trenérka Kateřina Illíková. Druhá skončila Porcinella (ž. Laube), třetí doběhl Troop Commander (ž. Koplík).

Závěrečnou Cenu společnosti Bohemia Sekt, s.r.o. ovládla Martina Havelková v sedle svého svěřence Culihracha. V cílové rovině přitom sváděli boj o výhru Comming Pulse (ž. Liška) s Rabbit Red Jazz (ž. Janáček). „Neměla jsem kudy cválat, ale cítila jsem, že Culihrach chce bojovat, tak jsem musela rychle něco vymyslet. Ten dostih byl taková kličkovaná,“ řekla žokejka a trenérka v jednom Martina Havelková. Druhé místo připadlo Comming Pulse, třetí skončil Rabbit Red Jazz.