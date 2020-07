Po pauze způsobené pandemií koronaviru šlo o první větší mezinárodní mítink, kterého se mohla čeští juniorští reprezentanti zúčastnit. Výběr 33 českých plavců se utkal s týmy Rakouska a Slovenska, maďarští plavci svou účast na poslední chvíli odřekli. Kategorii mladších juniorů český tým naprosto ovládl, když celkově s přehledem vyhrál a vítězný pohár vybojoval jak mezi chlapci, tak mezi dívkami. Vítězství pak přidal také tým starších juniorů, starší juniorky skončily na 3. místě, což v součtu stačilo na celkové vítězství.

Program závodů se skládal ze všech disciplín od 50 až po 800 metrů pro juniorky a 1500 metrů pro juniory. V každé disciplíně startovali vždy dva závodníci z kategorie mladších a dva z kategorie starších juniorů. Podle pořadí se pak závodníkům udělovaly body, které tvořily celkové týmové pořadí. V extra rozplavbách si mohli zaplavat i další závodníci, kteří však startovali mimo soutěž.

Mezi staršími juniory předvedli skvělou formu prsařští specialisté Vojtěch Netrh z Litoměřic a Lýdie Štěpánková z Pardubic, kteří zvítězili ve všech disciplínách, ve kterých startovali. Netrh ovládl vedle všech prsových disciplín (50, 100 a 200 m), také závody na 50 a 100 m volný způsob. „Celé závody bych vzhledem k situaci, která jim předcházela, hodnotil velice pozitivně. Bohužel to ovlinilo i závody samotné - zákaz přítomnosti plavců u bazénu, zákaz hlasitého fandění, atmosféra tedy byla poměrně neobvyklá. Se svými výkony jsem spokojen především z týmového pohledu, jelikož se mi podařilo proměnit 5 startů v 5 vítězství a přispět tak cennými body k celkové výhře," popsal atmosféru a své výkony litoměřický prsař. Štěpánková ke třem prsařským zlatým medailím přidala vítězství také na motýlové padesátce. „Jsem sama se sebou docela spokojená. Upřímně, v některých disciplínách jsem čekala lepší výkony, ale ne vždy je vše dokonalé. Co se týče našeho týmové ducha, tak tomu nemám co vytknout. Jak ostatní členové týmu, tak trenéři, odvedli skvělou práci. Samozřejmě všichni máme rezervy, na kterých musíme buď individuálně, nebo společně, zapracovat. Závody jsem si i bez možnosti fandění z okrajů bazénu a podporování ostatních členů týmu jako vždycky užila."

Vůbec největší příděl bodů ale pro český tým vybojoval mladší junior Tomáš Chocholatý z Plzně. Chocholatý dokázal zvítězit ve všech kraulových disciplínách od 50 až po 1500 metrů. Kromě pěti zlatých medailí vybojoval ještě stříbro na polohové dvoustovce a bronz na 100 m znak.

„Celkově to byly hodně povedené závody, jsem se svými výkony velmi spokojený. Moc se mi líbilo, že jsme tu byli mladší a starší junioři dohromady, vytvořili jsme dobrý tým. Atmosféra byla trochu zvláštní, protože rozhodčí měli ochranné štíty a po každém startu dezinfikovali bloky. Ale i tak se mi plavalo v místním bazénu dobře, je opravdu rychlý," zhodnotil závody nejúspěšnější český účastník. Tým mladších juniorek byl velmi vyrovnaný. Nejlepší z pohledu získaných bodů nakonec byla Natálie Tužilová z Mladé Boleslavi, která získala dvě zlaté medaile za vítězství na 50 m motýlek a 100 m volný způsob a stříbro na znakové padesátce. „Závody se mi celkově líbily. Jsem ráda, že jsme dostali další možnost si po tak dlouhé době zazávodit. Některé starty se mi tolik nepovedly, ale některé mě zase překvapily. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli být na bazénu jako tým, tak atmosféra nebyla úplně nejlepší a celkově pravidla byla přísná, ale měli jsme dobrou partu, takže jsem si závody užila," ohlédla se za úspěšným víkendem Natálie Tužilová.

Český výběr tak na mezinárodních závodech v Rakousku vybojoval 5 ze 6 pohárů za výhru v týmovém pořadí. Nejvýraznější bylo vítězství mezi staršími juniory, kde český tým vyhrál s náskokem 46 bodů. Mladší junioři porazili druhé Rakousko o 32 bodů, juniorky ve stejné kategorii také zvítězily, když jejich náskok činil 24 bodů, což logicky znamenalo jasné celkové vítězství v součtu obou kategorií mezi mladšími závodníky. Jedinou kategorií, kde se českému týmu nepodařilo zvítězit, byly starší juniorky. Český výběr v ní obsadil 3. místo se ztrátou 18 bodů na 1. příčku, kterou se stejným počtem bodů obsadily týmy Slovenska a Rakouska. V celkovém součtu obou kategorií ale český tým opět se solidním náskokem zvítězil.