Velká cena České republiky v motokrosu se koná o nadcházejícím víkendu na závodišti v Lokti nad Ohří. Pátý podnik mistrovství světa dává příležitost vidět špičkový světový motokros v kategoriích MX GP a MX2. Letos ponese rovněž regionální stopu.

Motokrosaři Orion Racing Teamu v Jiníně. | Foto: Radek Lavička

Ve slabší třídě MX2 se poprvé v kariéře představí na světové dráze osmnáctiletý talent Petr Rathouský závodící v barvách Orion Racing Teamu Litomyšl. „Bude to můj první start v mistrovství světa, dostal jsem od Autoklubu ČR divokou kartu. Je to pro mě velká výzva a zároveň možnost získat nové zkušenosti. Pokud to půjde, chci bojovat o první světové body. Místní trať znám dobře, sedí mi, moc se těším, ale bude to velmi těžké,“ vyjádřil se třetí muž průběžného pořadí republikového šampionátu. Kromě něho budou hájit české barvy stálí účastníci seriálu Petr Polák s Jakubem Terešákem a s nimi Adam Dušek.