Ve druhé lize mužů si v uplynulých dvou hracích víkendech udrželi pozici v horní polovině tabulky choceňští volejbalisté. Mimo jiné dokázali v odvetě porazit ve čtyřech setech vedoucí Volejbalové sdružení Drásov, což je skalp z kategorie velice cenných. Poněkud zvláštní zápasy zažili pardubičtí Sokolové, kteří se na vlastní kůži přesvědčili o nevyzpytatelnosti druholigových dvojutkání, v nichž se klidně může stát, že první zápas vyhrajete 3:0 a druhý 0:3 ztratíte. Jakoby někdo vytáhl kouzelný proutek a všechno je najednou jinak. Což se perníkářům stalo jak doma proti Modřanům, tak v Hronově, a určitě zatím nemohou mluvit o tom, že by měli do závěru soutěže klid.

V druholigové soutěži volejbalistek pokračuje českotřebovský boj o první místo. Domácí derby proti trápícím se Svitavám bylo podle předpokladů šestibodovou záležitostí geodetek, ovšem týden nato tvrdě narazily. Na palubovce Sportovního volejbalového a beachvolejbalového klubu v Praze-Třebešíně neuhrály ve dvou jednoznačných duelech ani sadu, což je samozřejmě v jejich snažení značná komplikace. Na čele průběžné tabulky je vystřídaly Šlapanice, Třebovačky však oproti nim mají dvě utkání k dobru, takže nic není ztraceno. A co se týče Svitav, ty sice naposledy uhrály dvě „povinné“ výhry proti poslednímu Turnovu, ovšem jejich situace je nadále kritická.

Bitva o krajský přebornický titul mezi muži se zúžila, jak se zdá, definitivně na dvě konkurenty z Ústeckoorlicka. Rybník to v posledních dvou kolech neměl kdovíjak složité, soupeři mu nekladli valný odpor, takže na špici má náskok dvou bodů na rivaly z Kerhartic. Ti zaznamenali velice důležitý počin ve Svitavách, z haly Na Střelnici si odvezli mimořádně důležitých pět bodů získaných proti týmu, který měl také ambice prohovořit do bojů o přední příčky. Tenhle souboj slibuje velké drama. Ostatně to samé platí rovněž v krajské jedničce volejbalistek, kde pořadí také významně zhoustlo, co se bodových rozestupů týká. Ve vedení jsou pardubické vysokoškolačky, ale na ně se tlačí další družstva a ani zde není vůbec o ničem rozhodnuto.

2. LIGA MUŽI – skupina B

21. – 22. kolo: TJ Sokol Pardubice – Volejbal Modřany 3:0 (17, 20, 18) a 0:3 (-19, -22, -13), TJ Praga Praha – Volejbalový klub Choceň 2:3 (-23, -17, 15, 18, -12) a 3:1 (17, -24, 19, 19). 23. – 24. kolo: Volejbalový klub Choceň – VS Drásov 1:3 (16, -21, -20, -23) a 3:1 (22, 27, -18, 18), VK Hronov – TJ Sokol Pardubice 0:3 (-26, -22, -20) a 3:0 (21, 22, 23).

Pořadí: 1. Volejbalové sdružení Drásov (56), 2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (53), 3. SK Volejbal Kolín (52), 4. Tělovýchovná jednota Praga Praha (51), 5. Volejbalový klub Choceň (45), 6. VK Hronov (40), 7. TJ Sokol Pardubice (31), 8. Volejbal Modřany (28), 9. VK Dvůr Králové nad Labem (26), 10. VK PFN Znojmo (6), 11. SCM-ČVS-U16 (2).

2. LIGA ŽENY – skupina B

21. – 22. kolo: TJ Sokol Geodézie Česká Třebová – TJ Svitavy 3:1 (13, -21, 19, 10) a 3:0 (18, 25, 15). 23. - 24. kolo: TJ Svitavy – TJ Zikuda Turnov 3:0 (12, 15, 25) a 3:0 (17, 18, 22), SVBC Praha – TJ Sokol Geodézie Česká Třebová 3:0 (18, 20, 18) a 3:0 (13, 16, 19).

Pořadí: 1. TJ Sokol Šlapanice u Brna (26/60), 2. TJ Sokol Geodézie Česká Třebová (24/57), 3. SVBC Praha (26/56), 4. TJ Bohemians Praha (24/48), 5. VK Šelmy Brno B (24/36), 6. TJ Sokol Mnichovo Hradiště (24/31), 7. Volejbal Červený Kostelec (24/31), 8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (24/24), 9. TJ Svitavy (24/17), 10. TJ Zikuda Turnov (24/6).

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY MUŽI

17. – 18. kolo: SK Rybník – TJ Sokol Česká Třebová II 3:0 (16, 26, 16) a 3:0 (11, 21, 19), TJ Slavia Hradec Králové B – Volejbal Červený Kostelec 3:0 (23, 24, 19) a 3:0 (22, 22, 21), TJ Sokol Kerhartice – VK Litomyšl 3:0 (19, 17, 22) a 3:0 (23, 25, 25), TJ Energetik Chvaletice – TJ Svitavy odloženo (4. února). 19. – 20. kolo: TJ Sokol Česká Třebová II – TJ Energetik Chvaletice 2:3 (17, -28, 18, 21, 9) a 1:3 (-17, 16, -18, -18), TJ Svitavy – TJ Sokol Kerhartice 0:3 (19, 17, 23) a 2:3 (22, -20, 22, 14, -11), VK Litomyšl – TJ Slavia Hradec Králové B 0:3 (18, -17, -26) a 1:3 (16, -14, -22, -21), SK Rybník – Volejbal Červený Kostelec 3:0 (18, 12, 14) a 3:0 (8, 18, 18).

Pořadí: 1. SK Rybník (20/51), 2. Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice (20/49), 3. TJ Slavia Hradec Králové B (20/36), 4. TJ Svitavy (18/34), 5. Volejbalový klub Litomyšl (20/28), 6. TJ Energetik Chvaletice (18/16), 7. TJ Sokol Česká Třebová II (20/15), 8. Volejbal Červený Kostelec (20/5).

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY ŽENY

9. kolo: VK Litomyšl – TJ Svitavy B 3:0 (24, 18, 17) a 3:0 (20, 22, 22), TJ Slovan Moravská Třebová – USK Pardubice 1:3 (23, -14, -12, 10) a 3:2 (17, 22, 18, -19, 8). 10. kolo: VK Litomyšl – VO TJ Lanškroun 3:1 (13, 18, 19, 21) a 3:2 (16, 17, 22, 18, 14), USK Pardubice – TJ Svitavy B 3:0 (23, 17, 21) a 0:3 (11, -16, -13).

Pořadí: 1. Univerzitní sportovní klub Pardubice (32), 2. TJ Svitavy B (29), 3. Volejbalový oddíl TJ Lanškroun (28), 4. Volejbalový klub Litomyšl (25), 5. TJ Slovan Moravská Třebová (6).