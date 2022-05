Ten byl pro futsalisty z města loutek krutý. Nejprve se jim sice podařilo vyřadit Teplice v semifinále play off, ale následné finále mělo jasný průběh. Plzeň třikrát zvítězila a titul putoval do jejich rukou.

FK Chrudim - SK Interobal Plzeň

Pondělí 2. 5. od 20:20

Chrudimská sportovní hala

Chceme zpátky na vrchol, vyhlašuje chrudimská stálice Tomáš Koudelka

V letošním ročníku se tyto dva celky zatím potkaly dvakrát a nutno podotknout, že z hlediska skóre na tom jsou lépe svěřenci brazilského trenéra Condeho.

První utkání skončilo jasným výsledkem. Chrudim na domácí palubovce zvítězila rozdílem čtyř branek a odskočila svému soupeři v boji o vítěze základní části. O dva týdny později se tyto dvě mužstva potkala tentokrát na plzeňské půdě, kde domácí porazili hosty rozdílem jedné branky a Chrudim sahala po překvapení.

Jedno malé zaváhání

Poklidná cesta. Chrudim prošla pavoukem play off jako nůž máslem. Jedno malé zaváhání tedy předvedla. V Edenu jednou prohráli, ale nutno podotknout, že smůla se jim lepila na paty. Jinak ale chrudimští futsalisté předváděli konstantní výkony a do finále vstupují jako favorité na zisk titulu.

Plzeň sice v prvním kole, stejně jako Chrudim, vypráskala svého soupeře nejrychleji jak mohla. Proti Teplicím to ale byla jiná pohádka. A to doslova.

Teplice si po dvou vítězstvích kráčely pro postup do finále, ale svěřenci Marka Kopeckého se s takovým průběhem nesmířili. Plzeňští zaveleli k obratu a po třech dramatických utkáních nakonec v sérii na tři vítězné zápasy vyhráli a putují za Chrudimí do finálové série.

Chrudim v aktuálně probýhající sezoně zatím vyhrála vše co se dalo. Chybí ale poslední krok. Vyhrát titul ve finálové sérii proti Plzni.Zdroj: Ivana Hošková

Plzni to chceme vrátit!

Finále 1. Futsalové ligy slibuje divákům, že to bude bitva se vším všudy. Proti sobě stojí dva nejlepší mančafty posledních několika let.

Byť Chrudimští s Plzní nemají příliš dobré zkušenosti, tak ve finále se raději chtěli utkat právě s nimi.

„Ve finále jsem si přál Plzeň. Má to několik důvodů. Líbí se mi, že mají podobný koncept jako my. Hraje tam několik českých reprezentantů a snaží se držet si podobný kádr už několik sezon. Teplice každý rok obměňují celý tým a hrají tam většinou jen cizinci,“ říká chrudimský univerzál Tomáš Koudelka, který následně dodává: „V základní části jsme dokázali, že letos jsme zpátky na koni a chceme ovládnout i play off. Věřím, že to zvládneme a kluky z Plzně porazíme.“

Další ohlasy:

Felipe Conde (trenér FK Chrudim): „První zápas finále je vždycky velmi napjatý, chce to hrát hodně chytře, v dalších zápasech si již týmy na styl hry zvyknou a přizpůsobují mu strategii. Věřím, že jsme na finále dobře připraveni. Hráči dosáhli vysoké futsalové úrovně a jsme na tom lépe než v předchozích letech. Některé z aspektů budou ve finále ještě důležitější a my na nich nyní tvrdě pracujeme. Jsme připraveni odehrát dobrou sérii a naplnit náš cíl, což je návrat mistrovského titulu do Chrudimi.”

David Drozd (hráč FK Chrudim): „Očekávám vyrovnanou bitvu, ve které budou rozhodovat detaily. Myslím, že v této sezóně se nám vede dobře a chceme to potvrdit i ve finále. Máme lepší obranu i útočnou fázi než vloni, a proto si myslím, že jsme na finálové zápasy dobře připraveni.”

Felipe Conde věří že titul se vrátí zpět do Chrudimi.Zdroj: Ivana Hošková