Bojujeme za kapitána! Chrudim měla druhé semifinálové utkání s Helasem Brno odehrát již v minulém týdnu. Po zkolabování Matěje Slováčka se však zápas odložil na sváteční večer. Východočeši zvládli druhé střetnutí s přehledem po výsledku 6:0 a poslali tak pozitivní vzkaz svému kapitánovi.

Chrudimští futsalisté zvládli i druhé semifinálové střetnutí s Helasem s čistým kontem. | Foto: klub

Helas Brno - FK Chrudim 0:6 (0:2) Branky: 8. Záruba (Koudelka), 9. P. Drozd (D. Drozd), 24. Everton (Max), 32. Everton (André), 36. Záruba (Koudelka), 40. Everton (Igor). Helas Brno: Mykytjuk (Klímek) – Zdráhal, Lukšija, Havel, Směřička – Svoboda, Danko, Havlík, Matejov – Cupák, Krištof, Perina, Hanák. FK Chrudim: Victor (Javorski) – Everton, Igor, André, Vincenzo – Koudelka, Záruba, David Drozd, Pavel Drozd – Max, Mareš, Krotil, Stránský.

Úvod utkání se nesl ve slavnostním duchu, když za potlesku všech přítomných předali Chrudimští kytice oběma zdravotnicím Lence Šubčíkové a Tereze Bořecké za profesionální a hlavně rychlou pomoc jejich kapitánu Matěji Slováčkovi při jeho pátečním kolapsu.

Pásku po Slováčkovi si vzal na ruku Radim Záruba a byl to právě on, kdo otevřel skóre zápasu, když v osmé minutě zakoinčil dobře rozehraný roh od Tomáše Koudelky. Domácí následně sáhli tradičně ke hře bez gólmana, ale jejich snaha jim nevyšla a Pavel Drozd přidal druhou trefu svého týmu v utkání.

Do tříbrankového trháku šli hosté v úvodu druhé půle, kdy se prosadil po Maxově přihrávce Everton. Ten samý hráč se radoval také u čtvrtého gólu, když rozvlnil síť po přímém kopu.

Pátý úspěch přidal po další secvičené standardce Záruba, aby na konečných 0:6 upravil stav 15 vteřin před koncem Everton. Svým završeným hattrickem tak přesně zkopíroval výsledek z prvního vzájemného měření sil a podtrhl tak zasloužené vítězství svého týmu.

Martin Zdráhal, hráč Helasu Brno: „Víme, že Chrudim je kvalitou někde jinde, přesto nás mrzí, že jsme jí ještě ve dvou vzájemných zápasech nevstřelili ani jeden gól. Nějaké šanci si sice vypracujeme, soupeřův gólman nám je ale vždycky zneškodní, takže obě prohry jsou takové trpké. Hra v power play se nám nějak nedaří, proto jsme dnes od ní skoro upustili. Při hře čtyři na čtyři jsme si pak nějaké příležitosti vypracovali, ale jak říkám, nic z toho nebylo. Doufám, že se to ve třetím utkání změní.“

Radim Záruba, nový kapitán FK Chrudim: „Moje hodnocení bude podobné, jako po prvním vzájemném střetnutí - s výsledkem jsme spokojeni, s předvedenou hrou ale už tolik ne. Odehráli jsme dnes skvělé úseky, ale také tam měli pasáže, které nám úplně nesedly, byli jsme statičtí a takoví ležérní. Na druhou stranu nás těší nula vzadu. Věříme, že když ji udržíme i nadále, budeme vyhrávat, protože nějaké góly vždycky dáme.

Máme teď za sebou těžké a takové rozhárané období, ať už kvůli reprezentačním oknům, tak kvůli tomu, co se stalo našemu kapitánu Matěji Slováčkovi… Proto věřím, že jak zase naskočíme do svého tréninkového rytmu, naše výkony se zvednou a jak pro nás, tak pro Matěje se dáme brzy do kupy a na vrchol sezony, to jest finále, budeme v co nejlepší formě.“