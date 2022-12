Branky: 3. P. Drozd (Slováček), 10. Everton (D. Drozd), 14. Everton, 15. Max (Radovanovič), 21. Drozd (Everton), 33. Capinha (Mareš), 38. Javorski (Mareš) – 39. Matejov (Cupák). Rozhodčí: Kliner, Petr – Soukupová. FK Chrudim: Dudu (35. Javorski) – Everton, Mareš, Max, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Šejvl, Balog, Radovanovič, Slováček, Capinha. Helas Brno: Klimek (Mykytjuk) – D. Cupák, Havelka, Lukšija, Danko, Poul, Durek, Zdráhal, Galia, Matejov.

Od úvodních minut bylo zřejmé, kdo bude na palubovce dominovat. Již ve třetí minutě našel Slováček přesným křižným pasem Drozda, který ranou do levého vinglu odšpuntoval skóre - 1:0. Na další trefu čekali Chrudimští do 10 minuty, kdy Everton z dálky mezi nohami soupeře prostřelil brněnského gólmana.

Do konce první půle se svěřenci trenéra Condeho trefili ještě dvakrát, když nejprve v čtrnácté minutě trefil odkrytou klec Everton a následně rozradostnil diváky také Max, který otřel míč o obě tyčky - 4:0.

Ve druhé půli domácí nadále dominovali, což potvrdil David Drozd, jenž šikovně protečoval míč do sítě hostů. Tlak neustál ani nadále a po povedeném sólu Romana Mareše se prosadil Capinha. Poslední branku Chrudimi vstřelil z dálky střídající brankář Daniel Javorski, jenž zaznamenal premiérovou ligovou trefu. Helas se v samotném závěru trefil z ojedinělé šance, když Matejov prostřelil chrudimského gólmana z levé strany. Za zmínku také stojí, že v dresu Brna nastoupil patnáctiletý futsalista Tomáš Durek, který se na palubovku dostal hned několikrát a rozhodně nezklamal.

Matěj Slováček: Musíme zvládnout ještě dvě utkání až pak můžeme odpočívat

Skóre stejné jako s Mělníkem, ale myslíte si, že výkon proti Brnu byl povedenější?

Myslím si, že ano. Soupeře jsme nepouštěli do šancí a v defenzivní práci se nám celkově dařilo. Na druhou stranu nás zlobí proměňování šancí. Ve druhé půli jsme zkoušeli i jiné rozestavení, jelikož jsme vedli větším rozdílem a byli jsme rozhodně více v klidu, než v tom minulém zápase.



Nemrzí vás zbytečná ztráta na Spartě, kdy jste dovolili Plzni utéct v tabulce?

Zklamaný vyloženě nejsme. Občas se stane, že utkání prostě nevyhrajete, to je sport. Samozřejmě nás to mrzelo vzhledem k tomu, že jsme předváděli dobré výkony v Lize mistrů, ale bylo na nás znát, že jsme jak fyzicky, tak i psychicky unavení.



Máte za sebou náročný program, ale ještě vás dvě utkání čekají, těšíte se na odpočinek?

Rádi bychom si už odpočinuli. Máme před sebou ještě teď ve středu Olomouc, kde nás nečeká rozhodně nic jednoduchého a k tomu musíme i cestovat, což je vždy náročné. Týden po tom máme finále poháru, kde to ukončíme a pak si budeme moct chvíli oddechnout, což všichni potřebujeme.



V sestavě Brna nastoupil teprve patnáctiletý futsalista Tomáš Durek, co jste říkal na jeho výkon?

Popravdě jsem na to docela koukal. Je to samozřejmě dobře. Helas přijel k nám s tím, že to odbrání a nechtěl dostat hodně branek. Je to každopádně sympatické, že dávají šanci mladým klukům, kteří si to můžou osahat ten velkej zápas a rozhodně to je pro ně veliký zážitek.



Na rok a půl se musíte rozloučit s domácí halou. Jste připraveni na azyl v nedalekém Heřmanově Městci?

Ty vzpomínky na tuhle halu mám většinou jen hezké a popravdě jich je hodně. Bohužel se nedá nic dělat. Rekonstrukce musela přijít a my to vidíme, jelikož tu trénujeme každý den. Hala potřebuje modernizovat a my se s tím musíme smířit. Bez zavření to prostě nejde. Budeme hrát i trénovat v Heřmanově Městci a věřím, že to zvládneme a fanoušci nás budou podporovat i tam. (úsměv)



Pogratulujete jako kapitán svému spoluhráči Danielu Javorskému k premiérovému gólu v ligovém zápase?

Popravdě vím, že dal branku i v poháru ale samozřejmě liga je liga. Kdyby měl dvě branky, tak to by měl víc než já a s gratulací bych otálel. (smích)