Cesta k obhajobě zahájena. Chrudimští futsalisté odehráli první čtvrtfinálový zápas proti Liberci v "domácí" heřmanoměstecké hale a bylo z toho vysoké vítězství 11:2. Na sever Čech tak odjíždí svěřenci trenéra Condeho s vedením 1:0 v sérii.

ilustrační foto | Foto: Web FK Chrudim

FK Chrudim - FTZS Liberec 11:2 (4:0)

Branky: 12. Radovanovič (Pett), 16. Everton (Koudelka), 19. Pett (D. Drozd), 20. D. Drozd (Pett), 22. Radovanovič (Dudu), 28. P. Drozd (Pett), 30. Mareš (Slováček), 30. Torres, 33. Everton (Torres), 34. D. Drozd (Everton), 40. Pett (Mareš) – 32. Patrman (Zounek), 39. Žoček (Daněk). FK Chrudim: Dudu (37. Javorski) – Doša, Slováček, Pett, Torres – Everton, Koudelka, D. Drozd, P. Drozd – Radovanovič, Mareš, Balog, Šejvl. FTZS Liberec: Dlask (33. Ministr) – Žampa, Daněk, Žoček, M. Bína – Šíma, Šťovíček, Patrman, Zounek.

1. Futsal liga - play off 2023Zdroj: Futsal liga

Favorit před touto sérií byl jasný. O tom vypovídal i vypsaný kurz na výhru domácích východočechů, který činil 1.01. Každopádně tahle analýza se brzy potvrdila. Domácí se tlačili za první brankou, když několikrát nastřelili zařízení či prověřili brankáře hostů. Liberec se prezentoval pevnou obranou a poměrně dlouho držel bezbrankový stav.

Do vedení se svěřenci trenéra Condeho dostali až po dvanácti minutách hry, kdy po Pettově přihrávce zakončoval do odkryté klece Radovanovič. Za dvě minuty mohli vyrovnat hosté, ale Šťovíček jen orazítkoval břevno. Východočeši tuhle situaci přežili a sami stihli do konce první půle třikrát skórovat.

Převaha domácích pokračovala i po změně stran. Hned z prvního útoku nastřelil brankovou konstrukci Torres a ve 22. minutě po výhozu Duda zvyšoval Radovanovič již na 5:0. Na rozdíl šesti branek zvyšoval po poměrně vyhrocených a tvrdých minutách Radovanovič a Chrudim si tak kráčela k vysokému vítězství. To potvrdila i v závěru zápasu, kdy skórovala ještě pětkrát. Liberec dokázal vsítit alespoň dvě čestné branky a svěřenci trenéra Condeho tak doma zvítězili 11:2.

Další zápas série se odehraje v neděli od osmi hodin na severočeské půdě.

Matěj Slováček (FK Chrudim): „Měli jsme na Liberec nachystanou taktiku, věděli jsme, jak budou hrát a co my chceme hrát. Ze začátku měli hosté hodně sil, tak nás dobře pressoval, ale my jsme si s tím docela dobře dokázali poradit a vytvářeli si šance. Ty jsme ale bohužel dlouho neproměňovali, ale po prvním gólu byl zápas v naší režii. Pak už jsme si i vyzkoušeli nové věci a dotáhli zápas do vítězství."

Jakub Dlask (FTZS Liberec): „Chrudim byla lépe připravená na naše napadání. V druhém poločase jsme jim zápas ulehčili zbytečnými chybami na vlastní půlce. Musíme tento zápas hodit za hlavu a už se soustředit na nedělní zápas.”