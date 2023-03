Chrudim zvládla i druhý zápas s Libercem a je krok od semifinále

Snadná práce? To teda zapomeňte. Play off je naprosto jiná soutěž a to se potvrzuje i v 1. Futsalové lize. Chrudim je sice v sérii s Libercem jasným favoritem, ale jejich soupeř se urputně brání, což dokázal i na domácí palubovce. Svěřenci trenéra Condeho vyhráli 3:0 a rozhodně se tedy neopakoval debakl z heřmanoměstecké haly. Druhý zápas série zvládla i Plzeň a oba týmy z popředí tabulky a hlavní favorité na celkové vítězství mají nakročeno do semifinále.

Chrudimští zvládli i druhý zápas s Libercem a k semifinále tak mají blíž. | Foto: Aleš Vladyka