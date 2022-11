Remíza v hodnotě vítězství… Zní to jako nesmysl, ale je tomu tak. Když Chrudim uhrála bod s Benfikou, mělo to cenu plného počtu. Ptáte se proč tomu tak je?

Důvod je jednoduchý. Portugalský tým patřil mezi hlavní favority skupiny a neprohrát s tímto celkem bylo hlavním cílem svěřenců trenéra Felipe Condeho.

Na druhou stranu Východočeši sahali i po vítězství. V jednu chvíli vedli 2:1. Benfika však utkání otočila a Chrudim nakonec byla tím týmem, který musel srovnat. To se však podařilo zásluhou druhé trefy Davida Drozda.

„My jsme především šťastní, že jsme proti jednomu z nejlepších týmů v Evropě hráli opravdu dobře,“ neskrýval radost jeden z chrudimských střelců Max.

Český mistr udělal první a důležitý krok k vysněnému postupu, ale druhý den na českého mistra čekala další těžká zkouška, a to z hlediska minulosti možná ta nejtěžší.

Přepsaná historie

Ten, kdo utkání sledoval, bude asi souhlasit, že hned několikrát prožil infarkt. Není se čemu divit. Zápas Kairatu a Chrudimi měl vše. Emoce, góly, zákroky i neuvěřitelnou atmosféru. Co víc si v této fázi Ligy mistrů přát. Chrudim zaskočila Kairat především neuvěřitelnou bojovností, kterou předváděla po celou dobu zápasu.

Hráči padali do všech střel a zásluhou jim byly dvě branky, které vedly k vítězství. Nejprve se trefil Radovanovič, který po vybojovaném rohu se objevil sám před bránou a mohl dorážet do prázdné svatyně domácích.

To by však nebyl Kairat, aby se vzdal. Powerplay ale potrestal Torres, který se trefil přes celé hřiště do odkryté brány. Největší slávu si ale bezesporu vysloužil po utkání bývalý brankář kazašského hegemona a v současnosti strážce tří tyčí v Chrudimi, Dudu.

Ten deptal své ex kolegy a zažil tak možná nejlepší zápas v životě.

„Dudu nás podržel. Měl několik abnormálních zákroků, kdy to chytil, ani nevíme jak. To prokazoval po oba dva dny a v tomhle nám hrozně pomohl. Když my jsme to neubránili, tak jsme měli jeho vzadu, jako jistotu,“ říká český reprezentant.

Před Chrudimí aktuálně stojí poslední zkouška. Ustát v hlavách neuvěřitelný tlak, který se na ně valí ze všech stran. Dva kroky mají za sebou a ten třetí je čeká již zítra.

Vyhrát a pak čekat…

Situace je po dvou odehraných kolech následující. Chrudim má na kontě čtyři body a Benfika taktéž. Lepší skóre však aktuálně má portugalský tým, díky vítězství 6:0 nad St. Luxor.

Český mistr musí maltský tým porazit a nejlépe co nejvyšším rozdílem. Poté se bude čekat na výsledek domácího Kairatu s Lisabonem.

Ve prospěch Východočechů hraje i fakt, že Kairat nebude chtít před domácími fanoušky dvakrát prohrát.

„Čeká nás ještě třetí zápas Ligy mistrů s Benfikou a slibuji, že v něm budeme hrát naplno a za každého fanouška Kairatu, abychom se s touto soutěží rozloučili se ctí,“ vyhlašuje kouč Kaká.

Emoce se snaží uklidňovat chrudimský trenér, který ví, že cíl je sice tak blízko, ale zároveň hodně daleko.

„Nyní ale musíme předvést ještě to nejlepší co umíme. Na Final Four vůbec nemyslíme. Jdeme krok za krokem a prostě jen chceme vyhrát,“ zdůrazňuje Felipe Conde.

Zápas o všechno začíná zítra od 13:30 a utkání lze sledovat online na streamu.

Dudu, brankář FK Chrudim, vyhlášený jako nejlepší hráč utkání proti Kairatu Almaty: „Jsem teď krátce po utkání hlavně velmi šťastný, protože jsem v Kairatu čtyři roky působil a zápas tak byl pro mne osobně velmi speciální. Kairat je v mém srdci hodně hluboko a mám zde i velké množství přátel. Nejedná se o důležitou výhru jen pro nás hráče, a pro FK Chrudim, ale pro celý český futsal. My teď můžeme trochu slavit, zítra si lehce odpočinout, ale v sobotu již zase musíme hrát na plno, abychom dosáhli našeho vysněného cíle. Za ocenění nejlepšího hráče střetnutí jsem samozřejmě rád, ale není to jen moje zásluha. Jedná se o cenu za výkon celého týmu, díky kterému se naše výhra zrodila.“