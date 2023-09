Jablko nepadlo daleko od stromu. Shodou okolností pro koně chutný plod náramně chutná v rodinné stáji ve Vápenném Podolu. Ano, přesně tam, kde žije vítěz Velké Pardubice z roku 2021 jménem Talent. Ten sice také běžel závěrečnou kvalifikaci na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, nicméně její hlavní postavou se stal jeho kolega, se kterým sdílí společná cvičiště. Potomek slavné vytrvalkyně Arganty. Už jen podle jména je jasné, že ho v koňské porodnici nevyměnili. Teď již devítiletý valach Argano jde ve stopách matky. Co jde, běží, co běží, upaluje…

Závěrečnou kvalifikaci na Velkou pardubickou ovládl finišující Aragano. | Foto: Dostihový spolek

Jeho trenér a žokej v jedné osobě Martin Liška, před závodem avizoval, že to bude přípravný dostih, aby měl jeho ryzák možnost kvalitně si zatrénovat před říjnovou Velkou pardubickou. Kvalifikoval se do ní už v květnu, kdy skončil třetí. V loňském roce ve nejslavnějším dostihu na starém kontinentu debutoval pátou příčkou. A ze začátku to také tak vypadalo. Jenže pak se to dvojici nějak vymklo z ruky… Příjemně.

A tak jsme jeli…

Pro zajímavost, Argano byl čtvrtou sázkovou šancí. Bookmakeři nejvíce věřili favoritovi Lodgian Whistlovi trenéra Josefa Váni staršího. Desetiletý a letos v Pardubicích neporažený valach ale svého žokeje Josefa Bartoše daleko nedovezl. Ze špice společně zvládli ještě překonat zahrádky, pak se Bartošovi ale uvolnilo sedlo a bylo po dostihu. Ještě dřív ztroskotal Talent, který svého jezdce Pavla Složila odložil na Irské lavici. Na čele koňského pelotonu se objevil trochu nečekaně nováček na pardubické dráze - sedmiletý hnědý valach Gap Pierji, ze stáje stáje Scuderia Aichner SRL. Naopak vzadu cválali Argano, Star a také slovenský zástupce Royal Gino, pro nějž byl dostih po dvou neúspěších poslední možností, jak se dostat na start Velké pardubické. Místo zraněného žokeje Jana Odložila tento úkol od trenéra Mariana Štangela dostal zkušený žokej Marcel Novák.

Dostih se tak začal měnit v soukromý přebor černo-žlutých barev Scuderia Aichner SRL. Žokej Jan Kratochvíl se s Gapem rozhodli vzít tempo dostihu na sebe a nasadili k trháku. Po absolvování suchého příkopu zadržel kvůli zranění žokej Jaroslav Myška novou stájovou akvizici Hapgarde De Thaix. To už se ale na stíhačku vydal Stuke (ž. Ondřej Velek) a z konce pole si pozici lepšili Argano i oba bělouši Star a Royal Gino. Nejlepší závěr v cílové rovině ukázal právě Argano.

„Říkal jsem si, že půjdeme dobrou práci, ale Argano vymyslel, že to bude práce poctivá. Dobře mi vytočil Velký anglický skok, dobře vyskočil. I tak jsem si říkal, že Gap je daleko a utíká nám. Ale zůstal jsem v klidu. A pak v Arganovi chytly saze. Když si řekl, že pojedeme, tak jsme jeli,“ popisoval průběh dostihu žokej Martin Liška.

Podle něj sobotní půda “brala nohy“ a v konci pak síly chyběly, což se ukázalo zejména v případě valacha Gap Pierji, který nakonec jen procválal na posledním šestém místě. Za Argananem na druhé pozici doběhl Star s žokejem Markem Stromským. Oba koně jsou připravováni ve Vápenném Podolu na Chrudimsku, trenérkou druhého je ale Hana Kabelková. Na třetím místě skončil Stuke (ž. Velek), do cíle se ještě dostal Royal Gino (ž. Novák) a tabuli uzavřel Godsalino (Čmiel).

Právo startu ve Velké pardubické si tak zajistilo 26 koní včetně zadrženého Hapgarde de Thaix, který si ji vyběhl ve Francii.

Rámcové dostihy

Ostatní dostihy se nesly v duchu generálky na další velké dostihy v rámci mítinku Velké pardubické.

Do Ceny Labe by měl druhou říjnovou neděli zamířit Sexy Lord, který opanoval Cenu Cateringu Melodie. Z dvojice „Sexy Lord – Myška“ se stává výrazné duo pro druhý nejprestižnější dostih v rámci mítinku Velké pardubické. Trať dlouhou 5200 metrů zvládli stylem start – cíl. Za ním skončili Čárijape (ž. Liška) a Korfu (ž. Faltejsek), kteří jistě budou velkými soupeři Sexy Lorda.

O pozici favorita v Ceně Vltavy si vítězstvím v Ceně deníku Právo řekl Coupstar (ž. Faltejsek), druhý Godfrey (Vyhnálek) může zamířit i do Velké pardubické, pro kterou již má splněné kvalifikační podmínky. Progres ukazuje také nástupce Evžena ve stáji manželů Myškových Un Reve Dautomne (ž. Myška). V tomto nejpočetněji obsazeném dostihu se představili také dva hosté z Irska a oba dostih na distanci dlouhé 4500 metrů se ctí dokončili – Jet Fighter s ž. Petrem Tůmou na sedmém místě a Alpha Male s ž. Markem Stromským hned za nimi.

V Ceně Arnošta z Pardubic podporované Dopravním podnikem města Pardubic a.s. se představili dostihoví rychlíci. Právě v této předzkoušce Poplerova memoriálu začal psát již svůj druhý letošní hattrick žokej Jan Faltejsek. S valachem Quart De Garde porazil po boji slovenského zástupce Mr Zuru (ž. Myška). Faltejskovi se také dařilo s již zmiňovaným Coupstarem a poté ještě Chitussim, s nímž zvítězil v Ceně společnosti BAUSET.

V Poháru BICZ holding si pro vítězství doběhla klisna Yara (ž. Složil), která odolala náporu valachům Kubaliho (ž. Stromský) a La Corala (ž. Novák). Program celého dne otevřela svým vítězstvím v Ceně ADW FEED a.s. slovenská Medulienka (am. Polesná) a posledním vítězem mítinku se po tuhém boji v Ceně Hospodářské komory České republiky stal šestiletý Regtime. Na poslední chvíli uzmul vítězství do té doby stylem start-cíl jdoucímu Elsidovi. Posledního dostihového potomka slavné Registany zakoupila nová dostihová stáj manželů Celundových, pro které to bylo premiérové vítězství. Valacha připravuje Hana Kabelková, v sedle měl žokeje Martina Lišku.

Výsledky 1. dostihu - Cena ADW FEED, a.s.

1. MEDULIENKA - am. Tereza Polesná, 2. FALCON LADY - ž. Jan Kratochvíl, 3. CLAUDIO - ž. Martin Liška, 4. BACK TO TRACK - ž. Jan Faltejsek, 5. MOLIERO - Adam Čmiel.

Výsledky 2. dostihu - Pohár BICZ holding 2023 - Memoriál Oktaviána Kinského

1. YARA - ž. Pavel Složil ml., 2. KUBALI - ž. Marek Stromský, 3. LA CORAL - ž. Marcel Novák, 4. LANDMARK - Adam Čmiel, 5. RENASI - ž. Ondřej Velek.

Výsledky 3. dostihu - Cena Arnošta z Pardubic – podporovaná Dopravním podnikem města Pardubic, a.s.

1. QUART DE GARDE - ž. Jan Faltejsek, 2. MR ZURU - ž. Jaroslav Myška, 3. MEDICIMAN - ž. Ondřej Velek, IV. REGGAETON - ž. Pavel Složil ml.

Výsledky 4. dostihu - Cena Catering Melodie

1. SEXY LORD - ž. Jaroslav Myška, 2. ČÁRYJAPE - Adam Čmiel, 3. KORFU - ž. Jan Faltejsek, IV. DERBY PLUS - Josef Borč, 5. STRING - ž. Ondřej Velek.

Výsledky 5. dostihu - Cena deníku Právo

1. COUPSTAR - ž. Jan Faltejsek, 2. GODFREY - Daniel Vyhnálek, 3. UN REVE DAUTOMNE - ž. Jaroslav Myška, 4. KAISERWALZER - ž. Jaroslav Brečka, 5. BEAU FIXE - ž. Ludovic Solignac.

Výsledky 6. dostihu - Velká cena města Pardubic – EURO EQUUS IV. kvalifikace na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou:

1. ARGANO - ž. Martin Liška, 2. STAR - ž. Marek Stromský, 3. STUKE - ž. Ondřej Velek, 4. ROYAL GINO - ž. Marcel Novák, 5. GODSALINO - Adam Čmiel.

Výsledky 7. dostihu - Cena společnosti BAUSET CZ

1. CHITTUSSI - ž. Jan Faltejsek, 2. STORMMY - ž. Martin Liška, 3. CONSPIRATIONIST - ž. Ludovic Solignac, 4. SUPREME VEGA - am. Tereza Polesná, 5. THE BOSS IS BACK - ž. Ondřej Velek.

Výsledky 8. dostihu - Cena Hospodářské komory České republiky

1. REGTIME - ž. Martin Liška, 2. ELSID - ž. Pavel Složil ml., 3. HIGH IN THE SKY - Daniel Vyhnálek, 4. FRENCH CHARDONNAY - am. Tereza Polesná, 5. IRONIKA - ž. Jan Faltejsek.