Jana Horčičková opět ukázala svůj krasobruslařský talent, když si na juniorském mistrovství republiky vyjela pro svůj čtvrtý titul. Za triumfem stojí nejen její píle a talent, ale i nekonečné hodiny dřiny a tréninku. Díky čtvrtému domácímu zlatu si navíc Horčičková vyjela pro možnost startovat na mistrovství světa juniorů v tchajwanské Tchaj-peji.

Vítězná jízda Jany Horčičkové. | Video: Youtube/ jajah979

Jeden člověk by si řekl, jak to může být jednoduché. To si tak bruslíte, skočíte piruetu a za chvíli se skláníte pro zlatou medaili. Takový příběh již počtvrté zažila Jana Horčičková, která si v minulém týdnu zajela pro svůj čtvrtý titul juniorské mistryně republiky v krasobruslení.

Ono ale bacha. Nic není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Cesta k radosti je plná dřiny. Čtrnáctiletá talentovaná závodnice z Pardubic má v nohách stovky hodin tréninku na ledě i na suchu, ráno i večer, a také (ne)únavné opakování všech zapeklitých trojitých skoků.

Vyjma své píle a nutné dávky talentu se může vždy spolehnout na svou trenérku Olgu Petrementovou.

Zpátky ale k mistrovství republiky. Talentovaná krasobruslařka závodila na mistrovství republiky poprvé mezi juniorkami. Popátečních krátkých programech byla druhá, nejlepší volná jízda a celkový součet 168,85 ji vynesly na trůn.

„Celkově jsem se svým výkonem spokojená. Mrzí mě, že jsem v kraťasu měla pár chyb. Ale volná se mi povedla, dostala jsem za ní zatím nejvíc bodů v kariéře,“ říká.

Rozhodně nešlo o štěstí nebo náhodu. Doma se od srpna zúčastnila čtyř závodů, vždy zvítězila a s každou další jízdou si zlepšila bodové hodnocení v krátkém programu i volné jízdě. To jí zajistilo vítězství v poháru ČKS, tedy sezonní soutěži, která zohledňuje výsledky závodníků nadomácích závodech. Síly svých skoků a piruet poměřila i se zahraniční konkurencí. Na dvou nejprestižnějších světových závodech formátu Grandprix brala v rakouském Linzu 11. a v polském Gdaňsku 8.místo, ovšem na kláních ve slovinském Celje i polských Katovicích zvítězila, v Budapešti skončila druhá. Jen jedna kvalifikační příčka dělila Česko a tím i Horčičkovou od účasti na olympiádě mládeže v jihokorejském Gangwonu. Do Asie se však stejně vydá, a to dokonce na ten vůbec největší závod. Čtvrtá zlatá – po letech 2020, 2022 a 2023 – znamená nominaci na mistrovství světa juniorů v tchajwanské Tchaj-peji.

„Už mi začíná příprava. Těším se, bude to životní zkušenost,“ hlásí mezi novými tréninkovými dávkami.