Kdo si hraje, nezlobí. Staré dobré pořekadlo, které se nevztahuje jen na děti. Festival šachu a her, jinak známý také jako Czech Open, se těchto slov chopil s vervou již před několika lety a v trendu pokračuje i nadále. Účastníci i diváci se mohli v Ideonu bavit těmi nejrůznějšími hrami od Rubikovy kostky až po matematické pexeso zvané Mathesso. Komu by nevoněly společenské hry, tak mohl zavítat do enteria areny, kde si namáhali mozky ti nejlepší „hádači“ z celé republiky při mistrovství v hospodském kvízu. Tomu se prostě říká nabitý víkend…

Herní víkend na festivalu šachu a her, jinak zvaném také jako Czech Open, opět táhl. Oblíbená byla především Rubikova kostka. | Foto: Czech Open

Extrémně horké počasí neodradilo fanoušky všech možných nejrůznějších her. Možná i proto, že v Ideonu jela klimatizace na plné obrátky. Již od dopoledních hodin se shromažďovali profesionální „skládači“ Rubikovy kostky. Tenhle hlavolam přilákal také nejvíce lidí a popravdě řečeno se není vůbec čemu divit. Mimochodem rekord ve skládání klasické Rubikovy kostky 3x3x3 je 3,13 vteřiny.

„Je to zajímavé v tom, že Rubikova kostka zažívá postupnou renesanci. Když jsme chodili na základní školu, tak se začala objevovat a zažila obrovský bum. Postupem let se to ale příliš neobjevovalo a v poslední době se opět tenhle hlavolam vrací na scénu, a to nejen u profesionálů,“ říká k této oblíbené disciplíně ředitel festivalu Jan Mazuch.

Zdroj: Tomáš Mach

Herní víkend ale nebyl pouze o tomto hlavolamu. Ve všech koutech Ideonu bylo k vidění hned několik her. Mnoho hráčů se bavilo bridžem či dámou. Nechybělo tradičně ani go, piškvorky či backgammon.

„U každé hry je ten zájem individuální. U Rubikovy kostky jsme dosáhli rekordu, ale naopak backgammon už tolik netáhne, těch hráčů ubývá. Máme ale stále prostor ke zlepšení,“ vyjadřuje se Jan Mazuch k účasti.

Pardubice se celkově oblékly do intelektuálního hávu, což dokazuje nejen hojná účast na Czech Open, ale také přeplněná enteria arena, kde se konalo mistrovství republiky v hospodském kvízu. Diváci mohli s hádajícími luštit náročné úkoly či se podívat na výkon oblíbených lovců z pořadu Na lovu.

Zdroj: Tomáš Mach

Překvapili junioři

Vyjma herního víkendu finalizoval také šachový turnaj družstev. Těch se letos sešlo v Ideonu hned 132, což je zatím nejvyšší účast.

„O jeden tým se nám povedlo natáhnout rekord. V roce 2017 bylo 131 týmů. Moc nás to těší. Vypadá to už pěkně,“ těší ředitele festivalu.

Pro titul si v tomto nabitém turnaji došli šachisté z Moravské Slavie Brno. Již tradičně zazářili i hráči z turnovské líhně. Zikuda vybojovala druhý flek a junioři překvapili šestou příčkou. Bronzové medaile náležely týmu Puzzle rush.

Již dnes startuje oblíbený šachový maraton a turnaj dvojic v rapid šachu.

Zdroj: Tomáš Mach

GLOSA Tomáše Macha: Jít se koupat? Ne, raději si zahrát…

Mnozí v horkých dnech využívají ke zchlazení všemožná koupaliště či domácí bazény. To však není případ šachistů a hráčů společenských her. Ti se totiž sjeli do Pardubic, aby si místo válení u vody zahráli vrhcáby, dámu či bridž. Komu by navíc nevoněly společenské hry, tak se mohl podívat na skládání Rubikovy kostky. A jedna rada. Sledujte skládání pozorně, je to frkot! Přece jen, kdyby někdo neměl rád ani skládání, šachy či společenské hry, tak v enteria areně se sešli fanoušci hospodských kvízů. Očividně se tedy najde dost lidí, kteří si raději místo zchlazení hlavy ještě více zavaří mozek…