Ve čtvrtek 7. 7 proběhlo losování, kam se svěřenci trenéra Condeho vydají. Cesta to bude daleká, a to až do Severní Makedonie, kde se utkají s pořádajícím KMF Skopje 1927. Na další soupeře si musí počkat, jelikož předkola budou dohrána až v průběhu prázdnin. Jedno je však jisté, a to že se utkají proti vítězům ze skupiny H a G.

Zajímavostí rozhodně je, že pokud úřadující mistr Slovenska uspěje, tak se v Severní Makedonii mohou diváci těšit na pořádné "derby".

Skupina H se odehraje od 23. do 28. srpna a bude ji hostit slovenský Lučenec, jehož Futsal Klub je úřadujícím mistrem našich východních sousedů. Dalšími účastníky jsou irský Blue Magic FC Dublin, estonský FC Cosmos Talllin a velšský Futsal Club Cardiff.

Skupina G se odehraje ve stejném termínu v Lucembursku, kde místní FC 03 Futsal Differdange přivítá FC Apoel Limasol (Kypr), Futsal Tirana (Albánie) a Belfast United (Severní Irsko).

„Já jsem osobně v Severní Makedonii nikdy nebyl, takže nemám moc informací o této zemi. Již před losem bylo jasné, že budeme cestovat na horkou půdu soupeře, takže jsme s tím byli smířeni. Každopádně tam pojedeme plně připraveni a odhodláni skupinu vyhrát, ať už naši skupinu doplní kterýkoli tým z předkola," má jasno Pavel Drozd.

Stejnou myšlenku zastává i další český reprezentant Tomáš Koudelka: „I pro mě to bude to první návštěva Makedonie a jsem na soupeře hodně zvědavý, momentálně o soupeři nemám moc informací, ale na vše máme jak my, tak náš trenér, dostatek času. Z předkola tipuji, že postoupí tým Diferdance, který jsme dokázali v domácím prostředí porazit, ovšem šlo o velice silného soupeře, který měl ve svém týmu výborné Brazilce a Portugalce. Ač lucemburský futsal nemá takové jméno v Evropě, tak jde o velice kvalitní celek. Z druhého předkola věřím slovenskému mistrovi Lučenci, který je hegemonem posledních let na Slovensku a je každoročním účastníkem Ligy mistrů. I tento soupeř bude mít kvalitu, každý rok tým doplňují kvalitní cizinci. Mrzí nás, že jsme se nedostali do části A, ale díky tomu uděláme všechno, abychom tuto skupinu vyhráli a zahráli si s top týmy v Evropě v elitní fázi."

Další informací, která je pro místní fanoušky uspokojující je, že se mohou těšit na východočeské derby proti Vysokému Mýtu. Sezona, tak bude zase o něco zajímavější…

Futsalová mapa sezony 2022/2023Zdroj: 1. Futsal liga

(FK Chrudim)