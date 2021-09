Pokud se atletika dětem zalíbila, můžou se přijít přihlásit do atletického oddílu Hvězda Pardubice. Nábory probíhají první dva týdny v září, vždy od 13 do 18 hodin. Bližší informace najdou zájemci na www.atletika-pardubice.cz.

„Jsem velmi ráda, že se pátý ročník Dětského dne s atletikou vydařil, vydrželo nám počasí bez deště a všechny děti si to skvěle užily. Je to pro mne velkou odměnou a jsem ráda, že si i letos přišly děti atletiku vyzkoušet. Plánujeme, že tuto akci přichystáme i v příštím roce a věříme, že již v tradičním květnovém termínu,“ uvádí hlavní organizátorka dětského dne Jana Kárníková a dodává „Ještě jednou bych velmi ráda poděkovala všem partnerům, kteří se podíleli na podpoře Dětského dne s atletikou, bez jejich pomoci bychom takto skvělou akci nemohli připravit. Děkuji také všem atletům a dobrovolníkům, kteří pomáhali na jednotlivých sportovních stanovištích přímo v den konání.“

Zkrátka nepřišli ani dospělí, ti si mohli třeba otestovat jednotlivé modely vozů značky Škoda. Vydařený byl i běh rodičů s dětmi, který byl rozdělen do dvou startů, aby neběželo příliš dětí najednou. Na dráze Městského atletického stadionu se představily děti v různém věku a ti nejmenší sportovci do cíle dojeli v kočárku. Každý, kdo dokončil tuto trať, dostal v cíli sladkou odměnu a další drobný dárek.

Děti, které soutěžily v rámci dětského dne, dostávaly na jednotlivých stanovištích obrázková razítka do své hrací karty, tu pak odevzdaly v dárkovém stanu a získaly tak svoji odměnu. Pro všechny děti byla připravena pěkná barevná trička a další drobné dárky včetně pardubického perníku. „Zde patří velké poděkování všem společnostem, díky kterým jsme dětská trička i další dárky mohli obstarat. Během dne proběhla také tři slosování vyplněných kupónů z hracích karet o další atraktivní ceny. V každém losování byli vybráni tři účastníci, kteří vždy obdrželi spousty dárků a hodnotných poukazů. Děti si tedy nejen užily skvělý sportovní den a odnesly si spoustu zážitků, ale získaly za své snažení i pěkné dárky.“ dodala Jana Kárníková.

A jak hodnotí tuto akci hlavní organizátorka Dětského dne s atletikou a místopředsedkyně Hvězdy Pardubice Jana Kárníková? „Tento ročník i jeho příprava byla opět komplikovaná, dlouhou dobu jsme nevěděli, zda ho vůbec kvůli koronavirové pandemii budeme moci uskutečnit a za jakých podmínek, ale nakonec se to podařilo. Myslím, že i termín jsme opět zvolili dobře, protože jak jinak zakončit prázdniny než skvělou zábavou a soutěžemi. Účast sice nebyla tak vysoká jako v minulých ročnících, ale vzhledem k současné situaci myslím, že můžeme být spokojení. Přes 300 dětí si vyzvedlo hrací kartu, k tomu připočítejme mladší sourozence, kteří ještě nesoutěžili, rodiče a běžce jednotlivých běhů a můžeme říci, že o atletiku je stále pěkný zájem. Štěstí jsme měli i na počasí, vykouklo na nás i sluníčko.“

