Dvaadvacetiletý Adam Peška trpí svalovou dystrofií Duchenneova typu. Je upoután na invalidní vozík, pohybuje jen prsty a hlavou. Ale přes všechny nesnáze vystudoval gymnázium a úspěšně reprezentuje Česko v paralympijském sportu zvaném boccia, který připomíná petanque.

Na trať v Borohrádku kolem rybníka předloni pro něj vyběhlo přes 200 běžců, žáků a zaměstnanců místních škol i další dobrovolníci. Církevní škola hlásila výtěžek z akce 6 767 korun. "Děti vyběhaly 43 528 korun od sponzorů a dalších 2 tisíce korun se vybralo na dobrovolném startovném a dalších příspěvcích,“ dodala ředitelka Základní školy TGM Borohrádek Iva Přibylová.

Adam Peška začal hrát bocciu asi před dvanácti lety. "Hned od začátku jsme trénovali ve Svítání v Pardubicích a stali jsme se členy tělovýchovné jednoty Luže - Košumberk a spadáme pod Českou federaci Spastik Handicap. Mám z toho radost, jak to Adamovi jde. Hrál nejdřív třetí ligu, pak postoupil do druhé, ale musel jít na operaci zad, takže se musel vrátit do třetí. A pak už to jelo - každý rok jedna liga," připomněla Adamova maminka Ivana Pešková.

Boccia přivedla jejího manžela i k vymýšlení zlepšováků pro Adama, jehož zdravotní stav to vyžaduje. Po operaci zad musí sedět na vozíčku rovně, nemůže se ohýbat. "Třeba na rampě, z níž se spouští míčky, bylo třeba vychytat pár věcí. Adam hrál nejprve rukou, ale když už nemohl a změnila se také pravidla - délka "tykadla", kterým vypouští míč, mohla být neomezená, Adamovi se rozšířily možnosti. Táta mu ze svářečské přilby udělal takovouto čepici s tykadlem, ovládá jím míč ze shora rampy nebo zespodu," představovala před dvěma lety v Borohrádku sportovní vybavení svého syna Ivana Pešková.