Do třetice všeho dobrého. Stallions ovládli druhou ligu amerického fotbalu

Už bylo na čase. Spíš by se možná dalo říct, že se jedná o satisfakci. Hráči amerického fotbalu z týmu Pardubice Stallions ovládli 2. ligu amerického fotbalu, jinak zvaný také jako Silver Bowl. Po dvou neúspěšných pokusech, kdy ve finále pohořeli, si zlepšili náladu a dotáhli sezonu do úspěšného konce. Vítězstí má však ještě jeden bonus… Stallions letos slaví 20 let od založení klubu a je tedy jasné, že oslavy byly a ještě budou divoké…

Stallions Pardubice se stali vítězi Silver Bowlu. Nadělili si tak nejlepší dárek k dvacátým narozeninám klubu. | Foto: Vasyl Pop