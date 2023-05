Sezona oficiálně zahájena. Desetiletý Lodgian Whistle se vrátil na Pardubické závodiště tak, jak ho dostihová veřejnost zná z minulých let. Aktivně a zepředu. Trenér Josef Váňa st. s ním v minulých letech trochu experimentoval a ordinoval mu krátké dostihové sprinty. Teď se ryzák českého chovu prosadil na distanci 4550 metrů a zvítězil v Ceně města Pardubic - Úvodní cross country Koroka.

Lodgian Whistle s žokejem Josefem Bartošem a Pavlou Váňovou v roli vodiče. | Foto: Monika Suchánková

Do dostihu odstartovalo sedmičlenné pole koní, které roztáhl více než svižným úvodem právě Bartoš na Lodgian Whistlovi. Za ním se usadili Imphal (ž. Jaroslav Myška) a favorizovaný ryzák Gatsby (ž. Jan Faltejsek) držel třetí místo. První pád přišel na Irské lavici, kde se ze sedla poroučel žokej Rostislav Benš z valacha Her Him. Skokanskou chybu pak udělal na živém plotu s příkopem Derby Plus a dál pokračoval bez jezdce Josefa Borče. Do cílové roviny zavedl prořídlé pole koní Lodgian Whistle. Ani Imphal, ani Gatsby strojově jdoucího valacha na prvním místě neohrozili. Pěkným finišem se na třetí pozici před Gatsbyho dostal ještě Royal Gino, jehož žokej Jan Odložil jen pár minut před tím málem „vystoupil“ ze sedla na dropu. Tabuli uzavřel Mediciman s žokejem Markem Stromským. Ordre usadit se na špici a dělat dostih pro ostatní ale Josef Bartoš od trenéra Váni nedostal.

„Nikomu se nechtělo vodit, tak jsem to vzal na sebe. S Lodgianem jsem vyhrál takhle i kvalifikaci, ” řekl Bartoš.

Pro centrálu Váňových bylo Lodgianovo vítězství malou satisfakcí.

„Je jen zásluhou mé ženy, že tady Lodgian Whistle ještě je a že se dokázal vrátit po nepříjemném zranění. Teď si budeme přát, aby zůstal zdravý. Když vydrží, zkusíme kvalifikaci,“ prozradil trenér Josef Váňa starší.

Pro vítězného žokeje Josefa Bartoše to byla jediná jízda dne.

„S tím nemám problém, jezdím i do Francie dvanáct hodin na jeden, dva dostihy, navíc ráno jsem se byl rozehřát v tréninku na závodišti ve Velké Chuchli. Když pak člověk sedne na dobrého koně v dostihu, je to příjemné,” přiznal vítězný žokej Josef Bartoš.

Z dalších dostihů zaujala proměna klisny Wonder Woman. Zatímco v dubnu se uvedla hektickým projevem, tentokrát v Ceně Slavia pojišťovny jako by přišel na závodiště zcela jiný kůň.

„Poslední start jsem nechápal. Doma je klisna hodná a tady byla nervózní. Teď na ni hodně práce odvedl žokej Martin Liška. Udržel ji před dostihem v psychické pohodě a pak ji nechal cválat na špici, jak jsme se domluvili,” řekl po dostihu vítězný trenér Luboš Urbánek.

V Ceně společnosti Tipsport se prosadil valach Coupstar z tréninkové centrály Jiřího Charváta staršího a osvědčené dvojice - trenéra Pavla Tůmy a žokeje Jana Faltejska. Tempo bylo nebývale pomalé, nikomu se nechtělo vodit dostih. Jeho velkou většinu cválal na špici právě favorit Coupstar, který v pěti letech teprve sbírá zkušenosti. Po výběhu na travnatý ovál převzal iniciativu Giorgione s žokejem Janem Kratochvílem, nevzdával se ani Kmotr s žokejem Ondřejem Velkem. V cílové rovině ale přeřadil na vyšší rychlostní stupeň opět Coupstar a jistě zvítězil.

Se stejnou jistotou dovedl Jan Faltejsek k vítězství hned v dalším dostihu, Ceně Jezdectví, osmiletého ryzáka Korfu. Tohoto reprezentanta stáje dr. Charvát ovšem nepřipravuje Pavel Tůma, nýbrž trenérka Alžběta Faltejsková.

O vítězi Ceny společnosti Zámecký vrch naopak rozhodovala až cílová kamera. Fotografie jasně hovořila ve prospěch Babilonie s Jakubem Kocmanem v sedle, který si podle – prozatím neoficiálních – statistik sáhl po titulu žokej. V tuhém boji porazili zkušeného Čáryjapa trenéra Martina Lišky, který tentokrát nebyl v jeho sedle osobně, ale angažoval Adama Čmiela.

V Poháru BICZ holding 2023 svou dominanci předvedl Naarden. Šestiletý hnědák trenérky Heleny Vocáskové dosud absolvoval šest rovinových dostihů, z nichž čtyři poslední v řadě vyhrál. Ve vítězství proměnil i dnešní debut nad překážkami, a to dokonce s obrovským náskokem na soupeře. V sedle byl žokej Jan Kratochvíl.

V Ceně firmy Václav Žižka – izolace si chuť spravil žokej Rostislav Benš. Předchozí cross country Koroka nedokončil, tady s Meadow Life jistě zvítězil. Dramatickou koncovku pak nabídla závěrečná rovinová Cena Dostihového spolku, kde si pro vítězství nakonec doběhl Triplex s žokejem Jakubem Pavlíčkem v sedle.

Další dostihový mítink je na programu už 20. května. To se na start I. kvalifikace na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou postaví první uchazeči o start v říjnovém vrcholu sezóny.

(Kateřina Anna Nohavová)