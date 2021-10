Závěrečný dostihový den, který byl loučením s letošní pardubickou sezonou, nabídl program s osmichodovým menu. Téměř u všech dostihů dominuje jméno pětinásobného vítěze Velké pardubické Jana Faltejska.

Ten vyhrál při závěrečném mítinku pětkrát. A díky svému závěrečnému trháku se stal vítězem šampionátu překážkových jezdců Pardubického závodiště (BICZ Jockey Cup 2021). V pardubické sezoně zvítězil celkem devětkrát. Do závěrečného dne vedoucí žokej Jaroslav Myška vyhrál sedmkrát a skončil tak na druhém místě před Janem Odložilem a Josefem Bartošem.

Faltejskova vítězná šňůra? Zahájila hned v úvodním dostihu přes proutěné překážky, když Faltejsek v sedle čtyřletého Molly Power s přehledem porazil své soupeře v Ceně za podpory PREMIN na 3400 metrů. Následovalo vítězství v dostihu tříletých proutěnkářů Cena společnosti Tipsport, kdy s French Chardonnay bojovali o vítězství s Platinou. Čistého hattricku Jan Faltejsek dosáhl v krosu IV. kategorie na 4300 metrů – Cena společnosti Falcon security, s.r.o., a to v sedle Leo Fantastico, který patřil do okruhu favoritů.

Do série Faltejskových vítězství v Ceně správce dráhy Pardubického závodiště vstoupil žokej Jan Kratochvíl, který zvítězil v sedle La Beauté. Hned v následujícím handicapu, v Ceně Talenta – vítěze 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou si ale Faltejsek vzal slovo zpět a k vítěznému konci dovedl šestiletého Korfu a svou nadvládu potvrdil i v hlavním dostihu dne. V dvojkové Ceně města Pardubic na 4200 metrů lehce zvítězil v sedle pětiletého Night Moon. Ten ve své kariéře startoval v devíti překážkových dostizích, v sedmi z nich zvítězil.

„Night Moon je šikovný koník, má se ale ještě pořád co učit. Je to inteligentní kůň, půjde mu to dobře,“ popisoval Jan Faltejsek. Komentář k pěti vlastním vítězstvím v jeden den ale hledal těžko.

„Nevím, jestli jsem už někdy vyhrál pětkrát. Možná čtyřikrát, nevím. Ale to není vůbec důležité. Důležité je, že jsem měl dnes šest dobrých koní a že jsem se všemi mohl být spokojený,“ řekl.

Tím šestým překážkovým koněm byl Cape Witcher, se kterým Jan Faltejsek dokončil Cenu správce Pardubického závodiště na třetím místě.

Posledním překážkovým dostihem sezony byl Pohár BICZ holding 2021 na 3400 metrů, v něm zvítězil Ararat vedený Adamem Čmielem. V průběhu dne se třikrát radovala trenérka Pavlína Baštová a dvakrát trenér Pavel Tůma, hattricku dosáhla stáj Dr. Charvát. (ds, tr)