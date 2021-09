Právě čtvrtý kvalifikační díl byl hlavním tahákem dvoudenního pardubického programu. Pouze šest koní na startu, z nichž nejvíce zkušeností měl Theophilos, který kvalifikaci splnil letos v květnu.

Nyní pomýšlel na vítězství, jenže přišel nástup osmiletého Kaiserwalzera, který svého o tři roky staršího soupeře porazil. Kaiserwalzer v Pardubicích startuje pravidelně, naposledy v srpnové kvalifikaci, kde ale uklouzl.

Jeho trenérem je Jaroslav Brečka, vítěz Velké pardubické z roku 1992. Ten do sedla žokeje Lukáše Matuského. „Symbióza Matuský – Kaiserwalzer zkrátka funguje. Je to výborná spolupráce. Jen nevíme, jak to bude při Velké, budeme rozmýšlet, kdo ho bude jezdit, protože Lukáš tam možná bude mít Hegnuse. Kaizerwalzer ukazuje, že je čím dál lepší krosař. A měl i trošku štěstí,“ řekl po dostihu trenér Jaroslav Brečka.

Druhé a třetí místo obsadili svěřenci trenéra Josefa Váni. Za Theophilem s žokejem Josefem Bartošem doběhl šestiletý Mahe King (ž. Ondřej Velek). Čtvrtý finišoval druhý Brečkův kůň Star v sedle s Pavlem Složilem ml. a za nimi Taste of Rock (ž. Jaroslav Myška) a Beau Rochelais (ž. Martin Liška). Podmínky pro start ve 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou má splněno třicet koní.

V rámcovém programu se dařilo trenéru Josefu Váňovi. Dosáhl na čistý hattrick, když jeho svěřenci zvítězili ve třech úvodních dostizích. V Poháru BICZ holding 201 – Memoriálu Oktaviána Kinského (III. kategorie, 4150 m) pro čtyřleté koně zvítězil Giorgione s žokejem Josefem Bartošem. Ten se znovu prosadil i v Ceně deníku Právo (II. kategorie, 4500 m), když s výrokem zadrženě dovedl do vítězného cíle Chelmsforda, který startoval po téměř roční pauze.

Zadařilo se také v Ceně Arnošta z Pardubic podporované Dopravním podnikem města Pardubice, a.s. (II. kategorie, 3300 m). Vítěz Velké pardubické 2017 No Time To Lose v ní ukázal, že umí vyhrávat i na kratších tratích. „Měla to být pracovní záležitost, poslední start před Velkou pardubickou. Vítězství je navíc. Teď hlavně aby mu vydrželo zdraví,“ přál si trenér Josef Váňa, který do sedla angažoval žokeje Ondřeje Velka. Pod jeho vedením No Time To Lose letos zvítězil v květnové kvalifikaci. (tr, ds)