Nadupaná první kvalifikace. Její trať budou dupat také dva vítězové Velké pardubické. Na start se postaví také Talent a Mr Spex. V sobotu se znovu otevřou brány pardubického závodiště a pohled na startovní listiny rozhodně láká k návštěvě. Osmička dostihů je totiž kvalitně obsazena, přičemž vůbec nejpočetnější sestava se sejde na startu úvodní kvalifikace na Velkou pardubickou. V ní se navíc střetne velká část české krosové špičky. Vždyť z pětice nejlepších z loňské slavné steeplechase se tentokrát nepředstaví pouze vítězný Sacamiro.

Vítězem 132. Velké pardubické se stal Mr Spex. V sobotu zasáhne do první kvalifikace na 134. Velkou. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Celkem se do startovních boxů Ceny města Pardubic – I. kvalifikace na 134. Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou (NL, 5800 m) vedle sebe seřadí patnáctka koní. Dvojici třináctiletých veteránů do dostihu chystá trenérka Hana Kabelková, každopádně Talent i Star (ž. Stromský) loni dokazovali, že do starého železa ještě nepatří. Na medailová umístění totiž dosáhli nejen v kvalifikacích, ale i v samotné Velké pardubické. V té si lépe vedl druhý Talent, který každou ze svých pěti účastí ve Velké pardubické proměnil v zisk dotovaného umístění. Postupně obsadil sedmé, čtvrté, první, druhé a znovu druhé místo. Do jeho sedla se poprvé vyhoupne švédský žokej Niklas Lovén.

Krosový talent se vrací

Někdejším vítězem Velké pardubické je rovněž předloni úspěšný Mr Spex. Smolná loňská sezóna ale pro svěřence Luboše Urbánka skončila pádem na Taxisu. Navíc jeho forma pravidelně graduje až na podzim. Nejen v jeho sedle, ale i na závodišti v Pardubicích, se premiérově představí žokej Thomas Beaurain. O jeho kvalitách mimo jiné svědčí čtveřice umístění v Top 5 francouzského překážkového šampionátu.

V roli obhájce vítězství první kvalifikace půjde Chelmsford (ž. Kratochvíl). Svěřenec Josefa Váni několik sezon platil za jeden z největších krosových talentů. Nicméně loni ho přibrzdilo zranění, takže se na dráhu vrací po roční pauze. Loni tu s ním jen o jednu délku prohrál další ze zástupců nastupující generace Godfrey (Vyhnálek). Jenže svěřenec Dalibora Töröka patří ke koním, kteří se ve Velké pardubické zapletli do hromadného pádu na Taxisu. Na něm skončili také šance Argana, který v loňské edici tohoto dostihu obsadil třetí příčku. V sedle se svým trenérem Martinem Liškou nicméně zazářil vítězstvím v závěrečné kvalifikaci.

Čtveřice koní už má vstup do letošní dostihové sezony v Pardubicích za sebou. Nejvýše by z nich měl zamířit čtvrtý z Úvodní cross country Koroka Sexy Lord. Do sedla svěřence Martiny Růžičkové se vrací Jaroslav Myška, pod jehož vedením ještě v Pardubicích neprohrál, když loňskou sezónu zakončil suverénním triumfem v Ceně Labe. Kvalifikace si vyzkouší poprvé, což platí rovněž pro v Prvomájové steeplechase třetího Korfu (ž. Faltejsek) i loňského vítěze dvou největších polských steeplechase Her Hima. Přičemž kvalifikační premiéru absolvuje rovněž jeho jezdkyně Lenka Neprašová.

Sacamiro vstoupil do historie Velké pardubické. Faltejsek vyhrál již pošesté

Na domácí bratislavské dráze se rozběhal slovenský Royal Gino (ž. Kocman), tedy další z koní, kteří v loňské Velké pardubické zůstali viset na Taxisu. O poznání lépe si tehdy vedl jeho krajan

Kaiserwalzer (ž. Složil ml.). Svěřenec Jaroslava Brečky se totiž ve Velké pardubické (vedl ho Myška) nejen po dvou pádech konečně dostal do cíle, ale dokonce v ní obsadil pátou příčku. Ještě o příčku lépe skončil v překážkovém vrcholu Lombargini, který si velmi dobře porozuměl s anglickým žokejem Jamesem Bestem. Ten v únoru slavil životní úspěch, neboť v Sandownu získal premiérové vítězství v nejvyšší kategorii Gr.1.

Vedle Lombarginiho bude mít trenér Stanislav Popelka na startu také Imphala (ž. Odložil), jehož obě účasti ve Velké pardubické skončili pádem. Předloni ale zvítězil v závěrečné kvalifikaci a vstupy do sezóny mívá výborné. Vždyť od roku 2019 čtyřikrát v řadě zahájil sezónu vítězstvím a jeho sérii utnulo až loňské stříbro v Úvodní cross country Koroka. Předloni v jedné z kvalifikací zvítězil rovněž ostřílený Player (ž. Novák). Jeho loňská smůla vyvrcholila nedokončenou Velkou pardubickou, v níž přitom před čtyřmi lety doběhl druhý. To Dulcar De Sivola (Borč) se sice ve Velké pardubické nikdy nedostal přes sedmou příčku, ale podobně jako Talent jí už pětkrát v řadě dokončil.

Startovní listina I. kvalifikace na 134. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou 1. Chelmsford - ž. Jan Kratochvíl (stáj Javor), 2. Kaiserwalzer - ž. Pavel Složil ml. (DS Millennium), 3. Her Him - Lenka Neprašová (Ivana Porkátová), 4. Royal Gino - ž. Jakub Kocman (Nýznerov SK), 5. Argano - ž. Martin Liška (Marek Šimák), 6. Lombargini - ž. James Best (EŽ Praha a.s.), 7. Sexy Lord - ž. Jaroslav Myška (HC Amphora - Hora), 8. Korfu - ž. Jan Faltejsek (Dr. Charvát), 9. Mr Spex - ž. Thomas Beaurain (Lokotrans), 10. Godfrey - Daniel Vyhnálek (DS Pegas), 11. Talent - ž. Niklas Lovén (DS Kabelkovi), 12. Dulcar de Sivola - Josef Borč (DiJana Dobšice), 13. Star - ž. Marek Stromský (MPL Racing CZ), 14. Player - ž. Marcel Novák (Nýznerov), 15. Imphal - ž. Jan Odložil (Zámecký vrch).

Z rámcového programu stojí za pozornost především dvojice dostihů II. kategorie. Hned na úvod programu se odběhne Cena Služeb města Pardubic (3500 m), která je klasickou steeplechase, a tudíž slouží také jako předzkouška červnového Zlatého poháru. Právě ve Zlatém poháru absolvoval předloni svou českou překážkovou premiéru Perry Owens (ž. Kratochvíl) a vedl si více než dobře, když až po boji prohrál s výborným Aztekem. Poté svěřenec Heleny Vocáskové bezmála dva roky nestartoval, ale při nedávném comebacku se představil ve výborné formě. Tentokrát mu v cestě stojí především další rekonvalescent New Friend (ž. Faltejsek). Svěřenec Pavla Tůmy nejenže vyhrál všechny čtyři životní starty, ale ani v nich nebyl přinucen k boji. Suverénně vyhrál také největší italský dostih pro tříleté překážkáře. V Pardubicích ho nicméně čeká návrat po vynechané loňské sezóně. Zmínku zasluhuje také loni v největších polských proutěnkách překvapivě vítězný Dařbuján (ž. Odložil).

Faltejsek opět vedl vítězného koně. Sváteční magnet mu zpříjemnil Coupstar

Specialistům na krátké krosy je určena Cena společnosti Tipsport (3400 m). Z osvědčených stálic míří na start pouze slovenský Mr Zuru (Složil ml.). Svěřenec Jaroslava Brečky vyniká nevídanou spolehlivostí, když se už patnáctkrát v řadě vešel na pomyslné stupně vítězů. Loni ho v pardubických „sprintech“ dokázal porazit pouze Quart De Garde, jehož zaváhání naplno využil v Červnové cross country Válečníka. Zástupcem nastupující generace je Precious Rock, který loni patřil ke špičce čtyřletých krosařů. Navíc letos už v sedle se svým trenérem Martinem Liškou absolvoval vítězný vstup do sezóny. Při předchozím pardubickém mítinku se představil rovněž Clondaw Hollow (ž. Kratochvíl), který při své české premiéře odskakoval v roli favorita. Tu nesplnil kvůli pádu, takže v sobotu se bude snažit o reparát.

První dostih odstartuje ve 13 hodin, a kdo se nedostane přímo na závodiště, může vše podstatné sledovat prostřednictvím přímého přenosu na programu ČT 2 nebo na iVysílání České televize.