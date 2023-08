Bašta nejen českých překážkových dostihů. Když vyslovíte mezi koňáky slovo Pardubice, každému zaplesá srdce… Stejně tak se totiž rýmuje Velká pardubická a nejtěžší dostih v kontinentální Evropě. Na ní je ale ještě čas. Stejně jako na závěrečnou čtvrtou kvalifikaci. Sobota na závodišti totiž bude patřit rovinovým dostihům. Na programu jich bude šest. Program dotváří dvojice dostihů přes proutěné překážky, z nichž Letní cena města Pardubic je vůbec nejkvalitnějším v této odrůdě v dosavadní sezoně.

Rovinové dostihy v Pardubicích mají tradici. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Velkou a trochu skrytou událostí je pardubická premiéra startovacích boxů. Toto nepostradatelné zařízení, „přicestovalo“ v zimě ze slovenského Šamorína. Poprvé do nich zavítají koně s jezdci ve 12.30 hodin.

Adeptky Zimní královny

Nejvýznamnějšími body rovinového programu je dvojice dostihů III. kategorie. Jako první z nich přijde na řadu Cena s Kapkou naděje (1500 m). Je vyhrazena dvouletým klisnám. Na její start míří adeptky říjnové Ceny zimní královny, která se poprvé odběhne právě v Pardubicích.

Na dráze se už ukázala pouze dvojice z osmičky klisen. Kvalitně rozběhaná je především River Dawn (žokej Foret). Svěřenkyně Miroslava Nieslanika obsadila třetí příčku v jedničkové Ceně Masise. Mezi šesticí debutantek s objeví řada klisen s atraktivními původy. Tradičně dobře připravené juniory mívá trenérka Helena Vocásková, jejíž Krasha (ž. Andrésová) bude prvním startujícím potomkem v Českém derby druhé Krasavy.

Většinu rovinového programu tvoří handicapy, v nichž rozdílné hmotnosti teoreticky srovnávají výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými koňmi. Dramatické doběhy slibují i početná pole.

Všech dvanáct startovacích boxů se zaplní i před startem Poháru BICZ holding 2023 (2480 m). V něm má dobré šance svěřenkyně Heleny Vocáskové Porcinella, která v žádném z deseti životních startů neskončila hůře než třetí. Naposled v Karlových Varech zvítězila a na vítězné vlně je i její jezdkyně Lenka Neprašová, která získala minulou neděli v Netolicích své premiérové rovinové vítězství. Mezi jejími soupeři najdeme i Blondie (Zedková). Ta loni zaznamenala sérii pěti vítězství, z nichž jednoho dosáhla v Pardubicích.

Letní cena ve dvojce

Perla mezi proutěnkami. Tak by se dala nazvat Letní cena města Pardubic. Všechny letošní dostihy přes proutěné překážky totiž měly status III. nebo nižší kategorie, zatímco Letní cena na 3200 metrů je dvojkou. Na start se navíc postaví koně úspěšní na loňském mítinku Velké pardubické. Pomella (ž. Kocman) tehdy překvapivě vyhrála Křišťálový pohár. V jediném letošním startu ale svěřenkyně Jozefa Franka na tento úspěch nenavázala, když v červnovém Zlatém poháru neakceptovala tempo a byla zadržena.

Dvojice Popinjay (Foret) – Ho My God (ž. Myška) si to v říjnu rozdala ve Stříbrné trofeji, tedy v podzimním vrcholu pro specialisty na klasické steeplechase. Úspěšnější byl tehdy dříve jmenovaný, ale třetí Ho My God na něj mnoho neztrácel. Letos se Popinjay zaskvěl především vítězstvím na rovině a v sobotu ho čeká první start od nedávné změny trenéra. V tomto případě trenérky. Od Štěpánky Myškové se stěhoval k Heleně Vocáskové. Daliborem Törökem připravovaný Ho My God letos dvakrát zamířil do Francie, kde se mu ale vůbec nedařilo.

Do okruhu šancových koní, tedy favoritů na vítězství, patří rovněž Brexit (ž. Složil). Svěřenec Čestmíra Olehly loni v červnu totožný pardubický dostih vyhrál. V květnu, riumfoval v polské Wroclawi. Naposled zvítězil rovněž Radkem Holčákem připravovaný Northern Fighter (ž. Velek). Ten půjde na start po pouhých dvou týdnech, před nimiž ovšem narazil na výrazně slabší soupeře. V menším pardubickém dostihu letos zvítězil také svěřenec Alžběty Faltejskové Eisenherz (ž. Odložil).

Pallatium (ž. Liška) se loni nadějně ukázal v Itálii, ale letos se zatím do cíle nedostal. Podobně jako Popinjay nedávno změnil trenéra, když jeho přípravu od Luboše Urbánka převzala Veronika Lempochnerová. Překvapit mohou ještě Enfield Grey (ž. Stromský) a Eaglewing (Mach), kteří začátkem července obsadili třetí a čtvrté místo v Bratislavě. Pro zajímavost na cílové pásce, je dělila pouhá hlava.